The Batman: Michael Giacchino parla del film e di Matt Reeves

Michael Giacchino parla di The Batman e del lavoro di Matt Reeves come regista e sceneggiatore.

Negli ultimi mesi abbiamo visto la bat-suit che indosserà il personaggio, la bat-mobile, e abbiamo sentito il parere di attori e non solo riguardo The Batman: il prossimo stand alone con protagonista l’omonimo e celebre super eroe DC interpretato da Robert Pattinson.

Stavolta tocca ad un grande artista coinvolto nel progetto e già fedele collaboratore di Matt Reeves, regista del film, ovvero Michael Giacchino; celebre compositore che ci ha emozionati con musiche di film quali Up, Inside Out e War for the planet of the apes.

Giacchino ha avuto modo di parlare del film durante una recente intervista con Collider, durante la quale ha affermato che vedremo una versione nuova del personaggio nata dalla sensibilità artistica di Reeves, il quale ha anche lasciato carta bianca al fedele compositore:

Lo adoro. Penso che quello che sta facendo sia davvero bello, innovativo e fresco. È come quando mi emoziono vedendo un nuovo romanzo grafico o un fumetto che esce con una nuova interpretazione. Mi sembra così.

Parole sagge quelle di Giacchino e speriamo he sia effettivamente così, perché da uno come Matt Reeves ci si può aspettare solo una rivisitazione veramente eccezionale.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

