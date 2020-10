The Batman: nuovi video dal set del film

Nonostante i recenti problemi con il Coronavirus, la produzione del The Batman di Matt Reeves continua con le riprese in quel di Liverpool, di cui vi abbiamo riportato alcune foto qualche giorno fa, e quest’oggi vi motstriamo alcuni video piuttosto interessanti.

Il prossimo stand alone sul Cavaliere Oscuro, con il talentuosissimo Robert Pattinson nei panni del celebre supereroe DC Comics, uscirà con un certo ritardo a causa del Coronavirus, ma per smorzare la tediosità della lunga attesa che ci attende (il film uscirà il 4 marzo 2022) arrivano dai vari set del film foto e video che ci hanno permesso di dare uno sguardo ai vari personaggi che vedremo nel film.

Abbiamo già ampiamente visto Pattinson nei panni di Bruce Wayne / Batman e anche Colin Farrell nei panni del Pinguino, ma grazie alle recenti foto abbiamo dato un primo sguardo a John Turturro come Carmine Falcone e Zoë Kravitz come Selina Kyle.

Quest’oggi, invece, vi mostriamo alcuni video, trovati su Twitter, che arrivano da alcuni set del film, tra cui quello di fronte alla chiesa (dove avviene l’incidente in auto che abbiamo visto nel trailer), il già noto cimitero nel quale avviene un inseguimento tra Catwoman e Batman e una guglia dal sapore gotico sul quale si trova il nostro Crociato Incappucciato.

Qui i video in questione.

Batman and Catwoman on their bikes pic.twitter.com/pXXd6R69Lm — 𝕝𝕛𝕨𝕣 • Lewis 😷🎃 (@ljwr_) October 13, 2020

#TheBatman probably the aftermath of the car crash from the trailer pic.twitter.com/LG4Wb7PHSI — 𝕝𝕛𝕨𝕣 • Lewis 😷🎃 (@ljwr_) October 14, 2020

The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

