The Batman: nuovi video dal set di Chicago con moto e manifesti

Le riprese di The Batman continuano senza troppi intoppi, e ora che si sono spostate da Liverpool a Chicago ecco che arrivano nuovi video dal set del cinecomic firmato da Matt Reeves.

Abbiamo già avuto modo di vedere quale potrebbe essere il tono del prossimo stand alone sul Cavaliere Oscuro, interpretato da Robert Pattinson, grazie ad un primo meraviglioso trailer rilasciato quest’estate durante in DC Fandome, ma ulteriori indizi arrivano con dei video dal set di Chicago, nei quali vediamo alcuni prop di scena il cui scopo è quello di creare una Gotham molto sporca e dark.

Il video arriva dal canale YouTube di ComicBook.com, e potete trovarlo qui di seguito.

The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

