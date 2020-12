The Batman: nuovo sguardo alla Batmobile

Le riprese di The Batman continuano con tutte le difficoltà che possono derivare da una pandemia, ma nel mentre possiamo dare nuovi sguardi ad alcuni elementi che appariranno nel film. In questo caso la Batmobile.

Quando si parla della Batmobile usata dal Cavaliere Oscuro parliamo di un vero e proprio simbolo tanto quanto lo è il pipistrello che il personaggio sfoggia sul proprio petto. Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere tante versioni della celebre macchina, da quella camp e decapottabile del 1966 fino ad una versione fortemente militarizzata vista nella trilogia di Christopher Nolan.

Con il prossimo film in uscita, per la regia di Matt Reeves, la vettura avrà un look molto realistico, simile ad un auto sportiva con qualche modifica fatta giusto giusto per poter combattere il crimine come si deve.

Abbiamo potuto dare già uno sguardo alla Batmobile grazie a delle foto ufficiali rilasciate mesi fa, ed anche grazie al primo teaser trailer pubblicato quest’estate. Oggi, però, arrivano delle nuove foto della Batmobile guidata dal Batman di Robert Pattinson direttamente al Comic Con Experience, che si tiene annualmente in Brasile.

Si tratta di disegni fatti per il merchandise del film, in particolare per magliette, e ci mostrano in modo abbastanza chiaro la celebre vettura come apparirà nel film.

Qui le foto in questione.

Fonte: Heroic Hollywood

The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

