The Batman: Peter Sarsgaard parla del suo personaggio

Ancora diverso mistero ruota intorno a The Batman, ma nonostante ciò Peter Sarsgaard parla del suo personaggio.

The Batman è sicuramente il film di supereroi più atteso dei prossimi anni, con un cast di veramente stellare di cui fa parte l’attore statunitense Peter Sarsgaard (da non confondere con Skarsgård!).

Marito dell’attrice Maggie Gyllnehaal, e celebre per esser apparso in film come Jackie nei panni di Robert Kennedy, Sarsgaard durante una recente apparizione al The late show with Stephen Colbert ha parlato del suo personaggio in The Batman.

Sappiamo che si chiama Gil Colson, che è il procuratore distrettuale, ma durante l’intervista l’attore ha parlato del suo problema con la “verità”:

Sono un procuratore distrettuale e sostanzialmente sono un politico che ha difficoltà a dire la verità. Gil Colson è un politico disonesto.

Qui trovate il video dell’intervista per intero.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

Mi piace: Mi piace Caricamento...