The Batman: prime foto dal set di Londra

Dopo la conferma di Jeffrey Wright riguardo l’inizio delle riprese, arrivano le prime foto dal set di Londra di The Batman.

Sono quattro anni che si parla del prossimo stand alone con l’Uomo Pipistrello, e dopo esser partiti col film diretto ed interpretato da Ben Affleck ora siamo arrivati a quello diretto da Matt Reeves ed interpretato da Robert Pattinson, affiancato da tantissimi altri grandi attori. Ora finalmente, duemila pericoli, sono ufficialmente iniziate le riprese nella città di Londra, dalla quale arrivano le prima foto dal set.

Leggi anche: rivelato il working title di The Batman

Arrivano quasi come un fulmine a ciel sereno, ma decisamente gradito in quanto ci permettono di dare un primissimo sguardo al set dell’attesissimo film, ancora intitolato come The Batman. Nelle foto, che trovate qui di seguito, vengono mostrati dei furgoni della stampa di Gotham City insieme a qualche macchina della polizia, e ovviamente anche qualche agente del GCPD.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e John Turturro (Carmine Falcone). Ancora da confermare la presenza di Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...