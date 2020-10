The Batman: Robert Pattinson compare in nuove foto dal set dopo la guarigione

Robert Pattinson è stato visto di nuovo per la prima volta dopo essere guarito dal Covid-19 – e dopo che una serie di fake news hanno tentato di gettare fango sul film come ormai succede sempre con le pellicole DC Films – sul set del suo prossimo film, The Batman, mercoledì mattina, mentre arrivava alla St George’s Hall di Liverpool per girare la scena del funerale.

Come una figura azzimata in un abito nero, la star del cinema di 34 anni si è coperta con un elegante cappotto di lana mentre scendeva da un’auto con autista prima di filmare le scene nella sede.

Con le sue ciocche corvine che oscuravano leggermente i suoi tratti, l’attore si trovava sotto la protezione di un grande ombrello nero marchiato Slazenger mentre un acquazzone investiva la città.

Prima dell’arrivo dell’attore sul set inzuppato di pioggia, centinaia di comparse sono state viste radunarsi sul set. Dalle foto si possono vedere auto della polizia di Gotham parcheggiate fuori dal locale mentre le comparse entravano a dozzine. Vestiti uniformemente di nero, i membri del cast sono stati visti portare ghirlande e varie altre composizioni floreali mentre si riunivano per il servizio funebre. Mettendo la sicurezza al primo posto, indossavano tutti maschere per il viso tra le varie sequenze che hanno ripreso.

Qui sotto potete vedere le immagini:

Robert Pattinson on the set of Matt Reeves’ #TheBatman in Liverpool pic.twitter.com/oceiTsSTjm — Film Updates (@FilmUpdates) October 12, 2020

Robert Pattinson as Bruce Wayne on the set of ‘The Batman’ (2022) pic.twitter.com/WdBLOzocbz — Film Updates (@FilmUpdates) October 12, 2020

The Batman: Dapper Robert Pattinson is seen on set for the FIRST time https://t.co/cU8HvwTJYj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 12, 2020

The Batman doveva uscire nelle sale statunitensi l’1 ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

