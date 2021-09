The Batman: Robert Pattinson ha già visto frammenti del film e lo descrive come “davvero fantastico”

E’ passato più di un anno dall’evento inaugurale DC FanDome del 2020 che ci ha permesso di dare il first-look a The Batman di Matt Reeves con il suo cupo trailer ispirato a Se7en.

Con sgomento dei fan e nonostante la fine delle riprese all’inizio di quest’anno, da allora la WB non ha rilasciato nulla di ufficiale, tranne forse l’occasionale citazione allettante e anticipazione. Tutto sta per cambiare, tuttavia, poiché stiamo per assistere al secondo evento in streaming DC FanDome tra poche settimane. Secondo lo stesso Batman, Robert Pattinson, i fan avranno alcune “sorprese”.

La semplice esistenza di un altro film di Batman è probabilmente sufficiente per soddisfare la maggior parte dei fan dei film coi supereroi, ma coloro che si chiedono cosa offrirà quest’ultimo film che i precedenti non hanno già fatto, possono guardare al cast. Pattinson è stata una scelta fuori dal comune per Bruce Wayne, ma la sua presenza aggiunge immediatamente un’energia molto diversa rispetto, ad esempio, a Christian Bale o Ben Affleck. Zoë Kravitz nei panni di Selina Kyle è un’altra nuova aggiunta che i fan chiedono a gran voce da quando ha detto che era stata rifiutata per lo stesso ruolo in The Dark Knight Rises.

Durante un’apparizione alla prima festa dell’Academy Museum, Variety ha incontrato Pattinson e ha cercato di spremere ogni piccolo dettaglio possibile su ciò che ci aspetta durante l’imminente DC FanDome. La sua risposta è stata alquanto schiva, prevedibilmente, ma almeno fornisce alcuni suggerimenti su Batman e Catwoman.

“Io e Zoë [Kravitz] abbiamo fatto alcune cose. Qualcosa di divertente. Ci sono molte piccole sorprese in questo senso.”

Probabilmente Pattinson riderebbe se questa mattina fosse online e trovasse tutti a pubblicare storie sulla sua mancata risposta, ma questo non dimostra altro che quanto sia perfetto per un Bruce Wayne più giovane, più rabbioso e meno lucido. Pattinson si lascia anche sfuggire di essere già stato in grado di guardare frammenti del film, ma di non sperare ancora nella rivelazione di alcun dettaglio. Come ha detto: “Ho visto parte del film ora ed è davvero fantastico. È davvero fantastico”.

