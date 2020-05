The Batman: Robert Pattinson ha scoperto di aver ottenuto il ruolo durante le riprese di ‘Tenet’

Robert Pattinson ha passato un periodo molto intenso quando ha scoperto di aver ottenuto il ruolo in The Batman, dato che era impegnato con le riprese di Tenet.

Robert Pattinson ha già dimostrato ampiamente di essere un grande attore negli ultimi anni lavorando con registi del calibro di David Cronenberg, ma quest’ultimo periodo è per l’attore un momento assai prolifero in quanto popolarità e notorietà, e non solo.

Pattinson infatti ha recitato nell’ultima maestosa opera horror di Robert Eggers The Lighthouse, regalandoci una perfomance veramente allucinante, a breve lo vedremo co-protagonista dell’ultimo film di Christopher Nolan, Tenet, e l’anno prossimo, se non ci sono ulteriori ritardi, arriverà sul grande schermo come nuovo volto di Batman nello stand alone di Matt Reevs.

Durante una recente intervista con Total Film, l’attore ha parlato dell’intenso momento di quando ha scoperto di esser stato preso per interpretare il Cavaliere Oscuro nel chiacchieratissimo film, e di quanto l’intensità dell’annuncio sia stata il doppio visto che arrivò quando aveva appena iniziato a lavorare per Tenet:

[L’ho scoperto] il mattino del primo giorno di riprese. È stata una cosa folle, quel fine settimana è stato molto, molto intenso. È stato un modo pazzesco di cominciare il film di Chris. Il sabato prima di cominciare avevo appena fatto lo screen test.

Inoltre, andando avanti con l’intervista, l’attore ha parlato di come la quarantena causata dal Coronavirus gli abbia permesso di riprendere fiato, dato che la produzione per The Batman era iniziata poco dopo la fine di quella del film di Nolan:

Avevamo preso un ottimo ritmo, perciò è stato strano fermarsi all’improvviso. Ma comunque, è un film molto difficile. Insomma, parliamo di Batman, quindi è una cosa bella, ma praticamente sono passato dal film di Chris [Nolan] a quello [di Matt Reeves]. Mi sentivo un po’ intontito, perciò prendersi una pausa non è stato così male. Si spera di ripartire quanto prima e che la situazione migliori.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi l’1 ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

