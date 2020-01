The Batman: Robert Pattinson riguardo a perché ha deciso d’interpretare il famoso super-eroe

Robert Pattinson ha svelato ciò che gli piace del ruolo del Crociato Incappucciato per il The Batman di Matt Reeves.

Dopo che Robert Pattinson ha completato il suo lavoro sulla saga di Twilight, il giovane attore ha iniziato a recitare in piccoli progetti di registi d’autore. Quindi, è stata una sorpresa per molti quando Robert Pattinson non solo ha accettato il ruolo di Batman nel nuovo film, ma ha anche attivamente reso noto il suo interesse per il progetto del regista Matt Reeves.

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, a Robert Pattinson è stato chiesto perché ha preso la decisione di tornare ai film a grande budget come The Batman. In risposta, Robert Pattinson ha notato che è sempre stato un fan del personaggio e che crede che i film di Batman abbiano sempre attratto persone di talento davanti e dietro la macchina da presa.

“C’era qualcosa che mi ha attratto. Mi sembra che esista al di fuori del regno di questo tipo di blockbuster. I film di Batman hanno sempre attratto registi davvero bravi e ci hanno recitato attori davvero bravi. Ha un’eredità e un lignaggio che non mi è mai sembrato come fatto unicamente per incasso o qualcosa del genere. Anche come è stata fatta la serie TV. La gente guarda ancora quella serie. Voglio dire, è un classico programma TV, è molto, molto ben fatto. E le performance sono fantastiche. È un tipo di show televisivo pop molto interessante. È divertente. Non è come se avessero appena fatto film solo per vendere giocattoli. Sono sicuro che parte del motivo era quello, ma il primo Batman, Jack Nicholson, interpreta il cattivo! C’è qualcosa di molto speciale al riguardo. E anche quei film di Tim Burton quando ero più giovane, ne ero ossessionato.”

Qui sotto potete ascoltare l’intervista per intero:

The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City. Come menzionato dai dettagli della trama riportati l’anno scorso, nel film, tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospetti.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e John Turturro (Carmine Falcone). Ancora da confermare la presenza di Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

