The Batman: Robert Pattinson rivela il workout che sta facendo per il film

E’ stato rivelato il regime di allenamento della star di The Batman, Robert Pattinson, per il ruolo.

Il progetto Warner Bros. e DC Films era già nel mezzo delle riprese quando la pandemia di coronavirus in tutto il mondo li ha costretti a sospendere la produzione. Quando in una precedente intervista l’attore ha dichiarato che non si è davvero allenato durante la pausa, alcuni fan sono rimasti sorpresi, mentre altri hanno compreso che l’attore stesse prendendo un po’ in giro i fan.

Ora, tuttavia, si è scoperta la verità e che non è esattamente il caso in quanto ha un programma di allenamento abbastanza intento.

Non si sa molto sui dettagli della trama di The Batman, anche se alcune notizie negli ultimi mesi hanno dato ai fan un’idea di cosa aspettarsi dal personaggio. Per cominciare, la versione di Pattinson di Bruce Wayne è appena al secondo anno come Crociato Incappucciato, il che significa che è tecnicamente ancora all’inizio della sua carriera, ma ha già un’idea di ciò che comporta intraprendere questo percorso di vita. Anche lo sguardo ufficiale al personaggio che indossa la sua tuta è stato svelato per gentile concessione di Reeves, insieme a immagini sul set che offrono al pubblico uno sguardo su come questa nuova iterazione del Cavaliere Oscuro potrebbe effettivamente apparire sul grande schermo.

In una nuovissima intervista di For Men Healthy (via Pattinson360), il regime di allenamento di Pattinson è stato rivelato per The Batman ed è un mix di diversi tipi di attività. Oltre ad esercitarsi in palestra, l’attore si tiene anche attivo con altre attività come correre per 5-10 km tre o quattro volte alla settimana, nonché “routine coi sacchi di sabbia in stile militare”. In concomitanza con il suo allenamento, mantiene una dieta sana.

New interview with #TheBatman star, Robert Pattinson. He talks about his workout regime, enjoying a challenge, real magic, his relationship, and living in London. #Batman #Battinson Thread: pic.twitter.com/H3A9IJgLWW — Pattinson360 🌊 🦇 (@RPat360) June 16, 2020

Quando Pattinson ha rivelato che non si stava allenando per The Batman, la cosa ha suscitato molte polemiche, con alcuni che hanno accusato l’attore di non prendere sul serio il ruolo nel film DC. Tuttavia, è abbastanza strano che gran parte del contraccolpo sia radicato nell’idea che il Batman di Pattinson dovrebbe adattarsi allo stesso stampo fisico dei suoi predecessori più recenti.

L’iterazione di Ben Affleck è stata mostrata esplicitamente fare una sorta di routine di cross-fit nella sua preparazione per la battaglia con Superman. Il fatto è che molto prima le incarnazioni del Pipistrello di Gotham erano magre come Adam West e Michael Keaton, ed entrambe le versioni sembravano funzionare bene. È tutta una questione di punti di vista, e sulla base di ciò che è noto sulla versione di Pattinson che è relativamente nei suoi primi anni come Cavaliere Oscuro, un fisico più asciutto non dovrebbe stranire.

Mi piace: Mi piace Caricamento...