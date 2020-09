The Batman: Robert Pattinson si dice a suo agio con la pressione dell’interpretare un’icona

Ci sono state molte notizie relative a Batman nelle ultime settimane, come il Batman Day del 19 settembre, un nuovo set LEGO del Batwing e tutto il brusio che circonda il Batman di Ben Affleck nella Justice League di Zack Snyder. Ci sono state anche brutte notizie poiché la produzione di The Batman di Matt Reeves è stata interrotta dopo che Pattinson è risultato positivo al COVID-19, ma da allora ha ripreso le riprese.

Ora che il film sembra essere tornato sulla buona strada, stiamo iniziando a sentire di più su ciò che possiamo aspettarci dal nuovo Batman del DCEU e su ciò che il regista Matt Reeves intende portare sul tavolo.

Parlando con Total Film, Robert Pattinson ha espresso i suoi sentimenti verso il ritratto di un personaggio così iconico come Batman, dicendo che in realtà gli piace l’idea di “poter rovinare tutto“.

Sì, Pattinson in realtà dice che gli piace la pressione che deriva dalle aspettative di tutti. L’attore ha citato la sensazione che ha provato nei suoi giorni in Twilight, dicendo che lo fa sentire “sicuro di sé“.

“C’è una sensazione leggermente diversa quando sai che un sacco di persone guarderanno qualcosa su cui stai lavorando… mi è piaciuto stranamente durante Twilight, l’idea che tu possa rovinare tutto. Credo di essere stato fiducioso. Volevo essere sul grande palco.”

Con film come Tenet e The Lighthouse nel suo curriculum, è facile dimenticare che Pattinson ha familiarità con i fandom e la pressione di un franchise, avendo interpretato Edward nei film di Twilight anni prima. Anche così, è interessante sentire che accetta la posta in gioco di progetti così grandi che significano così tanto per così tante persone.

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...