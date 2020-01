The Batman: svelati nuovi dettagli sul costume del Batman di Robert Pattinson?

Nuovi dettagli sul costume di Robert Pattinson per The Batman parrebbero essere stati rivelati in modo un po’ bizzarro.

Prima di oggi, l’ex reporter di Variety, Kris Tapley, ha pubblicato su Twitter uno stato che lasciava intendere il fatto di aver sentito come sarebbe stata la tuta che Robert Pattinson avrebbe indossato nel film The Batman di Matt Reeves. Nel post ha dichiarato che la tuta sarebbe stata basata sui disegni di Lee Bermejo.

Sfortunatamente, il Tweet è stato cancellato ma dopo un po’ di ricerche da parte dei fan, possiamo mostrarvi qualcosa. Dopo che il post è stato cancellato i fan hanno scoperto una vecchia storia Instagram di Lee Bermejo in cui mostrava una fan art di BossLogic che ritraeva Robert Pattinson nel suo costume di Batman Nöel. Ovviamente questa immagine non prova niente, se non che probabilmente Bermejo ha letto i rumor qua e la nel web ed ha messo quell’immagine semplicemente per creare un rimando che facesse discutere.

Qui sotto potete vedere l’immagine:

I dettagli completi della trama di The Batman sono attualmente sconosciuti, anche se il film apre sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenterà una galleria di villain dove compariranno Catwoman, il Pinguini e L’Enigmista.

Il film di Matt Reeves seguirà Batman durante i suoi anni formativi come vigilante di Gotham City e utilizzerà le capacità investigative del cavaliere oscuro in misura maggiore rispetto ai precedenti film. Si prevede che sarà il primo capitolo di una nuova trilogia con Robert Pattinson nei panni di Batman.

Diretto da Matt Reeves su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Mattson Tomlin, The Batman vede nel cast Robert Pattinson nei panni del crociato incappucciato, Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell’Enigmista, Jeffrey Wright nei panni del commissario James Gordon, Jayme Lawson nei panni di Bella, John Turturro come Carmine Falcone, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Peter Sarsgaard. Recentemente, secondo quanto riferito, Colin Farrell sarebbe in trattative per interpretare il Pinguino.

The Batman uscirà nelle sale il 25 giugno 2021.

