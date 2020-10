The Batman utilizzerà la stessa tecnologia di The Mandalorian

Le riprese di The Batman stanno continuando nella città di Chicago e grazie a The Hollywood Reporter siamo venuti a conoscenza che il film con protagonista Robert Pattinson utilizzerà la stessa tecnologia utilizzata nella serie Disney+ The Mandalorian.

Lo ha rivelato il direttore creativo della Industrial Light & Magic Rob Brewdow che ha riferito come il Led Wall, conosciuto come The Volume, sarà utilizzato per alcune sequenze selezionate del film di Matt Reeves, in questo modo, come è successo per la serie ambientata nell’universo di Star Wars, si potranno renderizzare in tempo reale diversi scenari girando in questo modo moltissime scene senza doversi spostare da un set all’altro. Ciò ha permesso anche di ridurre drasticamente i tempi della post-produzione necessari per renderizzare le scene girate in green screen. Non è un caso poi che The Batman e The Mandalorian condivinano lo stesso direttore della fotografia, ovvero Greig Fraser. Inoltre Jon Favreu, showrunner e scrittore di The Mandalorian, ha affermato come The Volume sarà utilizzato in numerose produzioni cinematografiche in futuro, queste le sue parole: “Penso che prima o poi in quasi tutti i film verrà usata questa tecnologia in qualche modo o forma.” Infatti, oltre a The Batman, a utilizzare The Volume sarà anche Thor Love & Thunder, quarto film dedicato al dio del tuono dei Marvel Studios.

The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura scritta da Mattson Tomlin e dello stesso Reeves. Nel cast troveremo, oltre al già citato Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman, anche Zoë Kravitz nel ruolo di Selina Kyle; Paul Dano nel ruolo di Edward Nashton; Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon del GCPD; John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone; Peter Sarsgaard nel ruolo del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson; Jayme Lawson è la candidata sindaco Bella Reál, con Andy Serkis nel ruolo di Alfred; e Colin Farrell in quello di Oswald Cobblepot.

