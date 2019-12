The Batman: un calco del viso immagina come potrebbe essere Robert Pattinson nel ruolo

Come sappiamo, probabilmente non avremo informazioni visive sul prossimo film della DC Films, The Batman, prima della prossima stagione dei Comic-Con, quindi mentre attendiamo per stemperare la tensione vogliamo mostrarvi una piccola chicca.

Un’astista ha di recente anticipato l’aspetto che potrebbe avere il Batman di Robert Pattinson. Lo scultore ReevzFX ha realizzato un calco del volto dell’attore aggiungendo successivamente la maschera di Batman. Nemmeno a dirlo, il risultato è davvero sensazionale, infatti le foto sono diventate immediatamente virali.

Potete vederle qui sotto:

Since it's going to be a bit before we see the new #batsuit, I figured I would throw some paint on the lower half of my Pattinson cast, put it under the cowl and turned off the lights 🦇🌙 #batman #thebatman #battinson #dccomics #RobertPattinson #battinson pic.twitter.com/PJPtecLln5

— ReevzFX 🤘🏻🎨🦇 (@ReevzFX) December 18, 2019