The Batman: un camera test mostra Robert Pattinson nel costume per il film DC

Ora che le riprese sono finalmente iniziate, le ultime settimane hanno visto un flusso costante di notizie su The Batman, l’ultimo riavvio dell’iconico vigilante della DC Comics.

Attraverso tutti i sorprendenti annunci di casting, da Robert Pattinson a Zoe Kravitz ad Andy Serkis e altri, c’è stata una domanda nella mente di tutti: che aspetto avrà Batman? Bene, ora lo sappiamo perché dopo settimane di voci sul nuovo costume Warner Bros. Pictures e il regista Matt Reeves hanno finalmente rivelato il primo sguardo al costume grazie a un camera test.

Potete vederlo qui sotto:

The Batman – Camera Test from Matt Reeves on Vimeo.

The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City. Come menzionato dai dettagli della trama riportati l’anno scorso, nel film, tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospetti.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e John Turturro (Carmine Falcone). Ancora da confermare la presenza di Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

