The Batman: un nuovo closer-look a Catwoman in una featurette leak

Una nuova featurette rivela un nuovo dietro le quinte da The Batman, con al centro la Catwoman di Zoe Kravitz.

Manca poco meno di un anno prima che The Batman di Matt Reeves arrivi finalmente nelle sale dopo una produzione travagliata causata alla situazione globale in corso. Per fortuna, l’impressionante primo trailer ha entusiasmato i fan abbastanza da garantire la crescita smodata dall’aspettativa.

Alcuni artwork promozionali condivisi di recente hanno mostrato il nostro Crociato Incappucciato nel dettaglio ancora una volta, e una featurette trapelata su Reddit oggi offre al pubblico un nuovo sguardo alla Catwoman di Zoe Kravitz.

Potete vederlo qui sotto:

The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

Mi piace: Mi piace Caricamento...