The Batman: un rumor descriverebbe il costume e la Batmobile

Molti fan sono interessati al futuro dell’universo cinematografico DC, specialmente quando si tratta del loro eroe di punta, Batman.

E ci sono molte domande sul nuovo film The Batman del regista Matt Reeves come anche sul nuovo attore protagonista Robert Pattinson, e con le riprese attualmente in corso potremmo aver finalmente ottenuto una parte di delle risposte che cercavamo.

Alcune nuove voci si sono fatte strada online, forse anticipando ciò che i fan possono aspettarsi quando si tratta delle ultime iterazioni sia della Batsuit che della Batmobile per il film in uscita. Secondo un nuovo rapporto del fan site Batman on Film, quindi da prendere ovviamente con le pinze, potremmo dare un’occhiata al costume e al veicolo molto presto.

Il sito lascerebbe intendere che il nuovo costume sarà diverso dagli altri apparsi finora nel film, ma che sarà molto in linea con il tipo di costume che i fan di Batman dovrebbero aspettarsi. Il rapporto indica che Bruce Wayne di Pattinson sarà l’unico responsabile della tuta, il che significa secondo il sito che non avrà tutti i gadget e le caratteristiche high-tech di un costume della Wayne Industries ma sarà invece messo insieme attraverso le proprie risorse. C’è la possibilità che sarà più simile ad una classica versione non corazzata, come quella vista nei fumetti a tinte nere e grigie, o quella vista in Batman: Arkham Asylum.

Per quanto riguarda la Batmobile, dovremmo riuscire ad intravederla non appena le riprese continueranno in Scozia e in vari luoghi pubblici. Anche se non l’abbiamo ancora vista, questo rapporto indicherebbe che il veicolo iconico sarà diverso da quello che Batman ha guidato nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro, in Batman V Superman e Justice League. Quei film presentavano un veicolo simile a un carro armato sviluppato per applicazioni militari, ma sembra che Pattinson guiderà qualcosa di più simile a una muscle car.

Il veicolo avrà i suoi aggiornamenti, naturalmente, in modo che Batman sia meglio attrezzato per tramortire i cattivi in ​​inseguimenti ad alta velocità, ma il rapporto lascia intendere che non sarà vicino allo stile delle versioni di Tim Burton e Joel Schumacher.

