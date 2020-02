The Batman: un rumor indica la ricerca di comparse e attori con abilità circensi

Ci sono stati rumor di ogni tipo sul The Batman di Matt Reeves, come le assurde dicerie sul fatto che sia fuori dal DC Extended Universe, e tante altre baggianate che la gente si beve, e l’ultima infornata di notizie incerte che verrà strumentalizzata dai soliti fabbricatori di fake news per inventare qualche nuovo modo per inveire contro la DC Films parla dei Grayson Volanti.

Leggi anche: guarda il camera test di Pattinson nel ruolo di Batman

A quanto pare, stando al rumor, Reeves starebbe pianificando di introdurre una nuova versione di Robin nella sua trilogia di Batman, ed ora pare siano arrivati i primi veri suggerimenti sul fatto che questo potrebbe davvero essere il caso.

Secondo alcune speculazioni, perciò da prendere con le dovute pinze, in seno alla Warner Bros. sta avvenendo la ricerca di una serie di attori per un particolare tipo di casting, ovvero comparse e co-protagonisti con abilità circensi. Sulla base di questa descrizione, è difficile non immaginare un’ambientazione da circo nell’adattamento DC Films che vede Robert Pattinson nei panni di Batman.

Con questo in mente, è del tutto possibile che Bruce Wayne visiterà il Circo di Haly.

Sarebbe sicuramente un finale efficace se Bruce dovesse assistere agli omicidi dei Graysons Volanti prima di prendere Dick sotto la sua ala e preparare il palcoscenico per far apparire Robin nel sequel.

The Batman è ovviamente avvolto nel segreto, ed è stato lo scorso settembre quando Forbes ha riferito che Reeves ha piani per personaggi come Robin e Batgirl. Questa non è ovviamente conferma di assolutamente niente, e per adesso non possiamo affermare con certezza che ci sono piani per l’introduzione di Dick Grayson sul grande schermo, ma sicuramente questi rumor destano non poca curiosità, visto e considerato che esistono piani per un film su Batgirl con addirittura già una sceneggiatrice incaricata di scriverlo.

The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City. Come menzionato dai dettagli della trama, nel film tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospettati.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e John Turturro (Carmine Falcone). Ancora da confermare la presenza di Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...