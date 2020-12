The Batman: un rumor lascerebbe intendere Matt Reeves sia parte di una grande sfida che il film sta affrontando

The Batman ha subito diverse battute d’arresto a causa del coronavirus, ma un nuovo rumor dice che non è l’unica sfida affrontata dal film (e un potenziale franchise).

Secondo le fonti del The Sun, il processo di ripresa è stato definito estenuante per la star Robert Pattinson ed è il risultato del perfezionismo del regista Matt Reeves. Il rapporto dice che Pattinson sta facendo più di 50 riprese per una singola, e grazie al costume ingombrante e caldo di Batman, la cosa sta lasciando lui e la crew esausti. La fonte ha detto:

“Le riprese sono state un processo estenuante, specialmente per Robert, poiché Matt è un tale perfezionista. Insiste nel fare le scene più e più volte e si concentra sui minimi dettagli. A volte è come se non sapesse quando fermarsi.”

La fonte ha anche aggiunto che mentre Reeves ha fatto altri film ad alto budget (come Cloverfield e la trilogia reboot del pianeta delle scimmie), non ne ha fatto uno che prevedesse questa aspettativa, e quindi la pressione è alta.

“Matt ha già realizzato film di successo, ma questo è un altro livello. Batman è senza dubbio il supereroe più popolare di tutti e quando uscirà il film sarà il primo film solista del Cavaliere Oscuro in dieci anni. La Warner Bros non può permettersi che la fan-base venga delusa. Nessuno sta negando che questa sia una produzione ad alto rischio e che Matt stia sentendo la pressione per farlo bene. Ma Robert ha passato un periodo difficile con questi film in franchise. Odiava Twilight quando è finito, e l’ultima cosa che qualcuno vuole è che si stanchi.”

