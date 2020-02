The Batman: un rumor svelerebbe il periodo in cui è ambientato il film

Giorni fa Warner Bros ha rivelato il primo closer-look all’aspetto di Robert Pattinson nel ruolo del Cavaliere Oscuro nel film in uscita The Batman di Matt Reeves.

Leggi anche: guarda il camera test di Pattinson nel ruolo di Batman

E mentre la produzione sta attualmente avendo luogo in quel del Regno Unito, ripensando al cast ed al contesto del DC Extended Universe di cui il film fa ovviamente parte, ci sorge una domanda più che lecita: in che periodo di tempo la pellicola si troverà rispetto agli altri film dell’universo espanso?

Reeves ha descritto il suo film come una storia “determinante” e “molto personale” sul Cavaliere Oscuro, piuttosto che una storia d’origine sulla scia dell’amatissima run “Anno Uno” di Frank Miller. Stando a The Wrap, secondo alcuni addetti ai lavori con conoscenza del progetto, il film di Reeves esplorerà il secondo anno di Bruce Wayne come il Cavaliere Oscuro.

Ricordando che sia Matt Reeves, che James Gunn parlando del suo The Suicide Squad, hanno confermato che la pellicola farà parte dell’universo espanso, e analizzando i re-casting di alcuni attori per determinati ruoli come James Gordon, possiamo pensare a questo film come una sorta di prequel 2.0 di ciò che si è visto riguardo a Batman fino a questo momento, sulla scia proprio del film di Gunn, ovvero una storia che è parte della continuity ma al contempo una specie di ravvio, un soft-reboot in gergo.

Ovviamente, per quanto si tratti di riflessioni portate da inferenze logiche, si possono descrivere come congetture in quanto le uniche notizie certe a cui possiamo affidarci per conoscere la verità dietro questa questione sono appunto le dichiarazioni datate 2017 di Matt Reeves e quelle di James Gunn, che da dichiarato i due film saranno collegati “come nei fumetti”.

Oltre a questo, The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City. Come menzionato dai dettagli della trama, nel film tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospettati.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e John Turturro (Carmine Falcone). Ancora da confermare la presenza di Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori. La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Mi piace: Mi piace Caricamento...