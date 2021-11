The Batman: una serie di nuovi scatti BTS da uno spot leak arrivato online

Un nuovo video dietro le quinte di The Batman vede il Jim Gordon di Jeffrey Wright scoprire la Batmobile e lavorare con l’eroe titolare di Robert Pattinson.

Leggi anche: riguarda il trailer condiviso durante il DC FanDome

Il nuovo film del co-sceneggiatore/regista Matt Reeves funge da reboot della serie di film di Batman, riportando il personaggio al suo secondo anno di lotta al crimine a Gotham City. Il film trae ispirazione dai fumetti “Year One”, “The Long Halloween” e “Ego”, mentre cerca di evidenziare le abilità investigative del personaggio titolare.

The Batman vedrà il Bruce Wayne/Batman di Pattinson scoprire un’intricata rete di corruzione a Gotham con collegamenti con la sua famiglia mentre affronta anche un serial killer noto come l’Enigmista. Accanto a Pattinson e Wright, il roster del film comprende Zoë Kravitz come Catwoman, Paul Dano come l’Enigmista, John Turturro come Carmine Falcone, Andy Serkis come Alfred Pennyworth e Colin Farrell come Oswald Cobblepot, alias il Pinguino. A pochi mesi dall’arrivo del film, la Warner Bros. offre piccole anticipazioni per mantenere alta l’attesa per il debutto di Batman nelle sale.

È arrivato un nuovo video di The Batman BTS (tramite YouTuber ZFW) che offre uno sguardo sulla reinvenzione di Jim Gordon per il riavvio. Lo spot televisivo vede il Gordon di Wright lavorare con il Cavaliere Oscuro di Pattinson e scoprire per la prima volta la Batmobile.

Potete vedere l’eccitante video BTS qui sotto:

E qui sotto potete vedere alcuni scatti presi proprio dallo spot:

Al momento della trama si sa poco. È certo che non sarà una origin story, che Batman sarà alle prime armi, e che lo sviluppo narrativo avrà uno stile noir. In numerose occasioni è stato fatto presente che ul film darà molta più forma al lato detective del Cavaliere Oscuro. Sappiamo inoltre che saranno presenti Catwoman, l’Enigmista, il Pinguino e il boss del crimine Carmine Falcone. Dalla parte del bene invece vedremo il Commissario Gordon e il fido maggiordomo Alfred.

Le riprese di The Batman sono iniziate nel gennaio del 2020 a Londra, e l’uscita in sala era originariamente fissata per giugno del 2021. Adesso sappiamo che The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022, salvo nuovi posticipi, alla la regia figura Matt Reeves su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori. La fotografia è a cura di Greig Fraser, con montaggio di William Hoy e Tyler Nelson e colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino. Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone). The Batman uscirà nelle sale italiane il 4 marzo 2022.

Mi piace: Mi piace Caricamento...