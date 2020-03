The Batman: Zoe Kravitz è passata attraverso un intenso allenamento per il ruolo di Catwoman

Zoe Kravitz che interpreta Catwoman nel nuovo film sul Cavaliere Oscuro, ha seguito un intenso allenamento per prepararsi al ruolo.

Molto è emerso in relazione al film di Batman Matt Reeves di recente. In primo luogo, i fan hanno dato uno sguardo al costume indossato da Robert Pattinson nel film, e poi il regista ha pubblicato anche le immagini della loro versione della Batmobile. Tuttavia, nonostante queste immagini e scorci dei set, si sa molto poco della storia e se esiste anche se sappiamo che esiste una connessione con il DCEU.

Nonostante le poche informazioni, i fan sono probabilmente pieni tranquilli sapendo che il progetto è pieno di attori di talento tra cui la Kravitz, che interpreta Selina Kyle AKA. Catwoman.

Secondo quanto riferito, la figliastra di Jason Momoa ha battuto molta concorrenza per assicurarsi il ruolo di Selina Kyle , mentre Ana de Armas, Ella Balinska ed Eiza Gonzalez erano in corsa. Kravitz, tuttavia, ha una precedente esperienza da supereroe, in quanto ha doppiato Mary Jane in Marvel’s Spider-Man: Into the Spider-Verse, e ha anche doppiato il personaggio di Catwoman in The Lego Batman Movie. Da quando The Batman ha iniziato la propria produzione a Londra, si è intravisto un personaggio che presumiamo essere Catwoman, al fianco di Batman, suggerendo che i due hanno una sorta di amicizia (almeno temporanea) nel film.

La donna dietro alla gatta ladra ha ora fatto luce su come è stato preparasi per il ruolo.

In una nuova intervista con il podcast di Questlove Supreme, a Kravitz è stato chiesto quanto fosse stata “estenuante” la preparazione per Catwoman, e lei ha risposto dicendo: “È stata piuttosto intensa. Abbiamo appena iniziato a girare un paio di settimane fa, ma prima ero a Londra per due mesi, solo per rimettermi in forma, allenarmi, e imparare a combattere“. La domanda quindi all’attrice su s potesse “combattere adesso?” ha avuto risposta secca: “Ora posso combattere“.

È prevedibile che allenarsi per un personaggio del genere non sia facile, dato che il personaggio è famoso per essere atletico, veloce e ricco d’abilità da combattimento impressionanti. Si ricollega anche alla preparazione di Anne Hathaway per il ruolo in The Dark Knight Rises di Christopher Nolan, in cui Hathaway si preparava anche allenandosi cinque giorni alla settimana con esercizi che includevano danza e anche una grande quantità di allenamento acrobatico.

Evidentemente, Kravitz sta seguendo un percorso simile nella speranza di dare vita a un forte ritratto del personaggio.

