The Batman: Zoe Kravitz ha deciso di spiegare perché Robert Pattinson è perfetto per la parte

L’interprete di Catwoman, Zoe Kravitz, ha deciso di spiegare perché Robert Pattinson è perfetto per The Batman.

I fan della DC si sono chiesti cosa porterà l’attore sul tavolo da quando è stato annunciato il suo casting. Bene, il suo co-protagonista sembra pensare che la fan-base verrà sorpresa dalla performance di Pattinson come Bruce Wayne. Tutto questo si preannuncia come una versione molto diversa del personaggio rispetto alle versione di Bale o Affleck.

Kravitz crede che la sua preparazione come idolo delle adolescenti e la sua maturazione lo stiano aiutando molto. Un tocco di raffinatezza e abilità artistica della sua vita personale sembra prestarsi anche a Batman.

“Prima di tutto, è un attore davvero bravo. Ha iniziato con questo tipo di stile pop adolescenziale, e quindi penso che tutti abbiamo visto attraverso il suo lavoro che c’erano molte altre cose che poteva dare”, ha iniziato. “È un artista davvero interessante, ed è davvero dentro l’essere Batman in un certo senso. Abbiamo l’illusione di vedere davvero Bruce Wayne, e poi abbiamo Batman nell’ombra con cui stanno succedendo cose più complicate. Quindi, solo per quello quello, penso che sia perfetto per questo ruolo. Riesce a relazionarsi a quel mondo, e sta bene con il costume. Sta decisamente bene con la tuta. Ed ha anche una buona linea della mascella.

Ma in fin dei conti, è semplicemente un grande attore che porta molto di se stesso a tutto ciò che fa. Penso che sia un ruolo davvero difficile perché le persone si aspettano molto. Inoltre ti limita molto come parte. Quando indossi la tuta, non riesci a vedere i loro occhi e non puoi muoverti più di tanto. Devi diventare davvero creativo in termini di come puoi interpretare un personaggio multidimensionale. Penso che sia un casting perfetto, davvero perfetto.”