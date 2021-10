The Batman: Zoe Kravitz ha rivelato come si è avvicinata al ruolo di Catwoman

Zoe Kravitz ha rivelato come si è avvicinata al ruolo di Catwoman per il The Batman di Matt Reeves.

Anche se il film non arriverà nei cinema fino alla fine del prossimo anno, il cast di The Batman è già iconico. Pieno di pesi massimi e beniamini come Robert Pattinson, Colin Farell, Paul Dano e Jeffrey Wright, il film ha già raccolto tonnellate di consensi per il suo casting unico e ispirato. Una scelta particolare che è stata elogiata è Zoe Kravitz che assume il ruolo di Catwoman. Kravitz è sempre stata una delle preferite dai fan, quindi molti sono stati felici di scoprire che è stata una delle prime a essere scritturata per il film DC di Matt Reeves.

In una recente intervista con AnotherMag (via HH), Zoe Kravitz ha discusso di come voleva avvicinarsi a Catwoman attraverso una lente che la vedesse prima come una donna, e non come il personaggio archetipico.

“Ho visto tutti i film, sì. Ho letto alcuni fumetti, ma non sono mai stata una fan o altro. Ho provato a pensare non come Catwoman, ma come donna… come mi fa sentire? Come ci stiamo avvicinando al personaggio, e come ci assicuriamo di non feticizzare o creare uno stereotipo? Sapevo che doveva essere una persona reale.”

È interessante come l’approccio umanizzante di Zoe Kravitz sia simile a come Matt Reeves ha voluto gestire il film. Si scopre che Kravitz ha collaborato alla creazione del personaggio insieme al regista di The Batman, per darle vita durante il processo di audizione del film.

“Il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Stanno facendo un film di Batman e c’è un ruolo per Catwoman. Sei nella lista degli attori che stanno guardando’. Penso che la prima cosa che è successa sia stata che sono andata a Los Angeles e ho incontrato Matt Reeves, il regista, che ha anche scritto la sceneggiatura, e gli ho parlato. Ho letto la sceneggiatura. Poi ha parlato di nuovo con me per ascoltare i miei pensieri, per vedere se eravamo sulla stessa linea di pensiero. Non lo conoscevo bene ed è stato un po’ un processo il conoscerlo. Quando si presentano queste grandi opportunità, questi grandi ruoli, e li vuoi davvero, è straziante quando non li ottieni. Ci ho messo molta energia. La cosa che ho cercato di tenere sotto controllo per tutto il tempo, però, era il voler essere gradevole e simpatica per ottenere il ruolo. Leggere la sceneggiatura e dire: ‘Lo adoro. Mi piace tutto di esso’. Poi andare al provino con questa energia da cucciolo. Era importante dargli un’idea di com’è veramente lavorare con me. Per dire quello che penso veramente e, se siamo sul set insieme, per fare le domande che voglio fare. Ho cercato di arrivarci dall’angolazione in cui potevo mostrargli ciò che vedo e sento di questo personaggio. Credo che sia questo il motivo per cui ho ottenuto il ruolo. Matt è un regista fantastico, e gli piace davvero parlare dei personaggi. Abbiamo avuto delle conversazioni davvero belle. Ho avuto dei pensieri sul personaggio una volta che ho letto la sceneggiatura e sono stati accolti bene.”

