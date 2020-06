The Batman: Zoe Kravitz parla della sceneggiatura del film

La star di The Batman, Zoë Kravitz, parla della sceneggiatura del prossimo film del DC Extended Universe.

Leggi anche: Robert Pattinson rivela il workout che sta facendo per il film

The Batman sarà una nuova partenza per il DCEU, seppur parte dell’universo espanso, poiché Robert Pattinson assumerà il ruolo di Batman portato in scena prima da Ben Affleck. Il film uscirà nell’ottobre del prossimo anno, poiché il coronavirus ha costretto un ritardo di rilascio, influenzando le riprese, che, secondo il regista Matt Reeves, erano complete solo per un quarto circa al momento della chiusura.

Il film presenterà molti cattivi classi di Batman, tra cui L’Enigmista (Paul Dano), Pinguino (Colin Farrell) e, naturalmente, Catwoman.

Kravitz ha precedentemente espresso la sua eccitazione per recitare nel ruolo in The Batman. Prima delle riprese, ha discusso del suo costume ed ha rivelato di essersi allenata per la parte. Kravitz ha anche condiviso la sua ammirazione per la performance di Michelle Pfeiffer come Catwoman nel 1992 in Batman Returns. In effetti, è persino arrivata al punto di definirla “super stimolante per me”. I fan hanno anche avuto un’idea di come apparirà Kravitz come Catwoman grazie alle foto sul set, anche se non l’hanno ancora vista nel suo completo.

Kravitz ha discusso della sceneggiatura di The Batman, così come di ciò che ha visto della performance di Pattinson, mentre appariva nel podcast MTV di Josh Horowitz, Happy Sad Confused. L’attrice ha rivelato: “È fantastico, è assolutamente l’uomo per questo lavoro. La sceneggiatura è fenomenale“. La Kravitz non è il primo membro del cast a tessere le lodi della sceneggiatura. In precedenza, Dano è intervenuto definendola “potenzialmente molto potente“. Nel frattempo, Farrell ha discusso specificamente del suo ruolo, citando un paio di “scene gustose” in cui ci sarà al centro il Pinguino.

Sebbene alcuni punti siano noti della sceneggiatura e sulla storia di The Batman, gran parte di essa rimane un mistero. In effetti, l’intero progetto è segreto, rendendo le anticipazioni come il primo scorcio alla Batsuit di Pattinson ancor più emozionanti. È abbastanza normale per un progetto di alto profilo come The Batman essere una sorta di enigma, soprattutto con la sua data di uscita così lontana. I film Marvel e quellio del DCEU devono anche prestare particolare attenzione a preservare la sorpresa, poiché rovinare una parte di un film in uscita potrebbe a sua volta rovinare l’intera lista di progetti in arrivo.

Sarà interessante vedere se la segretezza rimarrà intatta fino al rilascio di The Batman o se nei prossimi mesi verranno rivelate ulteriori informazioni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...