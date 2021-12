The Batman: Zoe Kravitz parla di Catwoman e degli studi fatti sui movimenti dei felini

Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando pensi a Catwoman?

Uno dei personaggi più famosi che abitano l’orbita di Batman – a volte amica, a volte nemica, spesso una via di mezzo – è notoriamente furtiva, un’astuta ladra. Ma è anche una combattente formidabile, in grado di reggere il confronto con i migliori di Gotham.

Sono grandi, a punta, estremamente minacciose le scarpe da riempire per Zoe Kravitz, e l’attrice sapeva quanto lavoro aveva bisogno di fare per incarnare il ruolo che Matt Reeves ha pensato per lei. Quando ha lavorato con il coordinatore degli stuntman Rob Alonzo per il suo allenamento fisico, ha trovato un modo caratteristico per definire i movimenti di Selina: studiare con attenzione filmati dove i grandi felini si muovono.

“Abbiamo guardato gatti e leoni e come combattono”, dice Kravitz a Empire. “E abbiamo parlato di ciò che è effettivamente possibile quando sei della mia taglia. Batman è molto più forte di me, ma qual è la mia abilità? È essere veloce. Quindi abbiamo fatto dei lavori sui movimenti davvero interessanti che incorporavano diversi tipi di arti marziali, capoeira e una sorta di passo felino, simile alla danza.”

Il risultato è una Catwoman che si muove con precisione e con uno scopo radicato nello stato emotivo del personaggio.

“[Rob] non stava solo cercando di fare una serie di impressionanti salti mortali che non sarebbero possibili per quella persona, quando lo fa tiene conto di dove siamo nella storia e dove sono emotivamente i personaggi”, spiega Kravitz. “Quindi è stato davvero divertente lavorare allo stesso modo.”

E con Reeves che adotta un approccio noir al materiale, Kravitz offre un altro lato di Selina Kyle in cui giocare: la implacabile femme fatale che si nasconde nell’ombra attorno al cupo eroe interpretato da Robert Pattinson.

“Questa è una storia di origine per Selina”, dice. “Quindi, è l’inizio della sua comprensione di chi è, al di là di qualcuno che cerca di sopravvivere. Penso che ci sia molto spazio per crescere e penso che la stiamo guardando diventare quella che sono sicuro sarà la femme fatale.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...