The Batman: Zoe Kravitz riflette sul potere della femminilità di Catwoman

Zoe Kravitz non vede l’ora di portare un po’ di girl power al cinema con il ruolo di Selina Kyle, alias Catwoman, nel prossimo film DC del regista Matt Reeves, The Batman.

“Penso che Catwoman rappresenti una femminilità molto forte, e sono entusiasta di immergermi in questo ruolo”, ha detto la Kravitz venerdì al tour stampa invernale della Television Critics Association. “Penso che la femminilità rappresenti il ​​potere e penso che sia un tipo diverso di potere rispetto al potere maschile. È qualcosa di veramente interessante il faro un parallelo fra Batman e Catwoman. Penso che Batman rappresenti un tipo di potere maschile e Catwoman rappresenti un potere molto femminile – leggermente più complicato ma anche più morbido. Mi piace l’idea che tu possa essere morbido e gentile ma comunque anche molto potente e pericoloso.”

Nel mese di ottobre, la Kravitz è stata scritturata al fianco di Robert Pattinson nel film, battendo attrici come Zazie Beetz, Eiza Gonzalez e la vincitrice dell’Oscar Alicia Vikander.

Parlando con i giornalisti dopo un panel di TCA per la sua prossima serie di Hulu “High Fidelity”, Kravitz ha indicato che si sta ispirando al ruolo di un’altra interprete che ha vestito il famoso costume da gatto.

“Penso che Catwoman sia un personaggio iconico”, ha detto. “Non mi sono mai innamorato di molti fumetti, ma quel mondo è sempre stato davvero affascinante per me. E poi ovviamente Michelle Pfeiffer – la sua esibizione mi ha sempre ispirato molto. Semplicemente iconica.”

The Batman pare strutturerà la trama su un caso di polizia. Nel momento in alcune persone inizieranno a morire in modi strani, Batman dovrà andare in profondità nel mondo oscuro della Gotham malfamata per trovare indizi e risolvere un mistero / cospirazione connesso alla storia criminale di Gotham City. Come menzionato dai dettagli della trama riportati l’anno scorso, nel film, tutta la galleria di cattivi di Batman è già in attivo, similmente ai fumetti e agli show o film animati. Il film avrà più cattivi, poiché sono tutti sospetti.

The Batman uscirà nelle sale statunitensi il 25 giugno 2021, con Matt Reeves alla regia, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, basata sui fumetti di Bob Kane e Bill Finger, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia sarà a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Jeffrey Wright (Commisionario James Gordon), Peter Sarsgaard, Jayme Lawson e John Turturro (Carmine Falcone). Ancora da confermare la presenza di Colin Farrell come Oswald Cobblepot / Pinguino.

