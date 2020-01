The Batman: Zoe Kravitz rivela la sua reazione quando ha incontrato Michelle Pfeiffer

Zoë Kravitz aveva paura di incontrare Michelle Pfeiffer per la prima volta. Kravitz è la più recente attrice ad indossare la tuta aderente di Catwoman sul grande schermo per l’imminente film The Batman. La pellicola uscirà quasi 30 anni dopo Batman Returns, il film con Michael Keaton nei panni di Batman e Michelle Pfeiffer nei panni di Selina Kyle.

La Kravitz è stata scelta per il ruolo di Catwoman lo scorso ottobre, ma non sarà l’unica cattiva ad affrontare Batman. Pochi giorni prima che fosse annunciato il ruolo della Kravitz, l’attore Paul Dano è stato scelto per interpretare l’Enigmista. Si diceva anche che il Pinguino fosse nel film e alla fine pare che Colin Farrell sia stato confermato peri l ruolo.

Ci sono stati alcuni attori che hanno assunto il ruolo di Catwoman in passato, e a quanto pare la Kravitz aveva paura di incontrare i suoi predecessori. In una recente intervista al The Ellen Show, Kravitz ha parlato circa il diventare Catwoman. Quando ha descritto il suo primo incontro con Michelle Pfeiffer, Kravitz ha ammesso:

“In realtà, ero seduta ai Globes con David Kelly, perché sai, scrive il nostro show, e di fianco avevo Michelle Pfeiffer. Mi inchinavo alla regina, un po’ nervosa di essere in sua presenza.”

Ha continuato poi a parlare del suo costume per il personaggio e di quanto sia stata fisica la sua formazione. Kravitz ha anche rivelato che stava andando a Londra per iniziare le riprese delle sue scene dopo l’intervista. Quindi la Kravitz ha iniziato a girare le sue prime scene di The Batman ieri sera, ed è solo questione di tempo prima che foto leak di Catwoman arrivino online.

L’inyterprete del commissario Gordon, Jeffrey Wright, ha recentemente rivelato che aveva anche lui appena iniziato a partecipare alle riprese, il che ha provocato la fuga di diverse foto dal set. Mentre il costume di Batman rimane ancora un mistero, le foto del set hanno rivelato il primo closer-look, anche se sfocato, a Pattinson nei panni di Bruce Wayne e il primo aspetto di Farrell come il Pinguino.

Inutile dire che ci vorrà un po’ prima che la Warner Bros. rilasci delle foto ufficiali, ma le foto trapelate dal set trapelate della Kravitz sono destinate a trovare presto la loro strada per le agorà virtuali.

