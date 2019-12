The Black Hole: il film Disney che nel ’79 tentò di eguagliare il successo di Star Wars

Quarant’anni dopo l’uscita di The Black Hole, il regista Gary Nelson, insieme agli attori Joseph Bottoms e al compianto Robert Forster, ripensano all’avventura spaziale a largo budget targata Disney che tentò di eguagliare Star Wars.

“Un viaggio che inizia dove tutto finisce…”, quello era la tagline del poster di The Black Hole, la scommessa fantascientifica da 20 milioni della Disney per entrare nel gioco post-Star Wars, che in sostanza spiegava la sua realtà sul mercato nel 1979.

Con la sua ambientazione spaziale, sentinelle simili a stormtrooper, battaglie laser, spacconate e effetti speciali di fascia alta – per non parlare della saturazione del mercato col merchandising – The Black Hole fu chiaramente una risposta al juggernaut di George Lucas del 1977 ed era destinato a confronti diretti quando arrivò nei cinema due anni e mezzo dopo.

Inoltre, il film è stato la Sfida della Disney per dimostrare che poteva competere con una nuova generazione d’intrattenimento tecnicamente competente, nonostante operasse di più con tecniche e risorse della vecchia scuola. Ciò che la Casa del Topo alla fine ha consegnato, tuttavia, era più simile a “20.000 leghe sotto i mari nello spazio esterno” con strane influenze orrorifiche: un mix irregolare di dramma gotico, avventura per bambini, dialoghi e personaggi goffi, design accattivanti per i robot ma troppo derivati ​​e retrò – razzi che brillano con una una tavolozza molto colorata, una colonna sonora meravigliosamente lunatica di John Barry, effetti visivi spettacolari grazie a tecniche di animazione all’avanguardia e ingegnosi effetti speciali a base opaca.

E nonostante gli sforzi dello studio per sfuggire dal suo marchio tradizionale con un film tagliente che attirasse anche un pubblico più maturo (è stato il primo film Disney in assoluto a sfoggiare uno score più alto del PG), ha comunque vibrato come un buon vecchio film d’intrattenimento in stile Walt Disney – anche se con una seria atmosfera di terrore e oscurità e sormontata da un finale inaspettatamente strabiliante.

“Abbiamo deliberatamente seguito la valutazione PG, solo per allontanarci dalla valutazione G”, ha dichiarato il regista Gary Nelson a The Hollywood Reporter. “All’inizio non sapevamo esattamente cosa l’avrebbe reso PG. Quindi abbiamo deciso che avremmo detto che era ‘troppo intenso per il pubblico più giovane’. Inoltre, ‘dannati’ e ‘inferni’ non sono mai apparsi nei film della Disney fino a The Black Hole.”

Anche Robert Foster concorda: “È un po’ più un film per adulti“, l’interprete di uno degli eroi del film, il capitano Dan Holland.

“È stata una mia idea rimuovere il logo Disney per il film e utilizzare quello della Buena Vista Productions”, ha continuato Nelson. “Fino a quel momento, tutti i film Disney erano in qualche modo diretti a un pubblico più giovane, e non volevo che le persone più grandi – chiunque avesse più di 18 anni – stessero lontane dal cinema pensando fosse un tipico film Disney.”

Quello era il sentimento e la direttiva di Ron Miller. Il produttore del film e presidente dello studio (nonché genero di Walt Disney) cercavano di ampliare il fascino dei film Disney, renderli meno prevedibili e introdurre lo studio a una nuova direzione che avrebbe includono film più innovativi (come TRON e la sua strabiliante grafica computerizzata nell’82), la creazione di The Disney Channel e l’istituzione di ricette più mature con la sua etichetta nota come “Touchstone Pictures”, a partire da Splash di Ron Howard nel 1984, includendo capolavori come Nightmare Before Christmas di Tim Burton.

Inizialmente recepito come un film disastroso in stile Irwin Allen nello spazio chiamato Space Station One degli scrittori Bob Barbash e Richard Landau, The Black Hole ha attraversato anni di sviluppo con una varietà di creativi diversi, risalenti al febbraio del 1974.

“Non hanno mai potuto farcela”, ha ricordato Nelson. “È stato preso a calci, ha attraversato una serie di scritture e riscritture e ci hanno rinunciato. E poi, quando c’è stato il grande interesse per Star Wars, l’hanno riportato alla luce e lo hanno considerato.”

Nelson era un regista veterano della Disney, dopo aver guidato Freaky Friday e The Boy Who Talked to Badgers, oltre alla solida carriera sviluppata fra serie televisive episodiche dell’epoca. Il regista ha lavorato in una miniserie, western, spettacoli coi poliziotti e commedie, tra cui Gilligan’s Island, Get Smart e F Troop. Miller si è avvicinato al regista per fare una pausa e creare il primo film PG dello studio, e Nelson l’ha immediatamente rifutato dicendo: “Non è per me. Non mi piace. Non è molto buono”, ha detto. Ma Miller era persistente. Gli disse:

“Ti piacerebbe incontrare Peter Ellenshaw, il nostro scenografo e capo del reparto matte? Ha fatto alcuni rendering di alcune delle astronavi e cose del genere”, ha detto Nelson. “Ho incontrato Peter e mi ha portato nel suo ufficio e mi ha mostrato questi incredibili dipinti che aveva realizzato per il film, e mi sono innamorato di loro. Così ho detto: ‘Beh, merda, se è così allora contami.”

Per prima cosa, Nelson ha preso un’accetta per la sceneggiatura, che era stata ribattezzata Space Probe One: “Era una specie di cosa simile a un veicolo spaziale che era stato catturato dalla gravità e che pendeva verso un buco nero, ma a bordo c’erano tutti i tipici personaggi Disney, le famiglie – era come una città lassù, e loro erano tutti in pericolo per via del buco nero e dovevano essere salvati. Così ho pensato: ‘Cos’è questa stronzata?’. Quindi abbiamo ricominciato da capo“.

La sceneggiatura finale di Gerry Day e Jeb Rosebrook, ribattezzata The Black Hole, tagliava i personaggi eccessivi e azzerava l’equipaggio della nave spaziale USS Palomino, che alla fine presentava Forster come il Capitano Holland, Joseph Bottoms come il Tenente Charlie Pizer, Yvette Mimieux come il Dr.Kate McCrae, Ernest Borgnine come la giornalista Harry Booth, Anthony Perkins come il Dr.Alex Durant e la voce di Roddy McDowall come il robot VINCENT. L’imbarcazione inciampa su un’enorme nave fantasma sbilanciata in modo precario sul bordo di un enorme buco nero rotante; il Cygnus, che si credeva perduto nello spazio. Occupato dai droni e da un esercito di sentinelle robotiche, incluso il minaccioso robot guardia rossa Maximilian, il Cygnus è capitanato dal misterioso e imprevedibile Dr.Hans Reinhardt (Maximilian Schell), che intende far volare la sua nave direttamente nella bocca del gorgo spaziale.

“L’unica persona che potevo davvero sentire sarebbe stata giusta per la parte di Reinhardt era Maximilian Schell, e Ron Miller era d’accordo”, ha detto Nelson. “Era così imponente. Uno bello sguardo. Oscuro. Magnetico.”

Arthur Hiller, amico di Nelson, lo avvertì che Schell poteva essere un “mostro” sul set, ma era determinato a utilizzare l’attore. Schell gli aveva richiesto di recarsi a Vienna per un incontro faccia a faccia. Una volta arrivato Nelson, Schell ha tirato l’esca e qualcuno ha suggerito che la produzione avesse scelto Jason Robards.

“Stanley Kubrick gli aveva appena parlato di questa miniserie che aveva visto con Robards”, ha spiegato Nelson. “Schell disse: ‘A proposito, l’hai visto? Si chiama Washington: Behind Closed Doors’. Pensavo che mi stesse prendendo in giro. Ho detto: ‘Sì, non solo l’ho visto, l’ho diretto’. E sul suo viso ho visto lo shock più onesto che avessi mai visto su una persona. Non potresti dirigerlo meglio. E mi ha afferrato, mi ha abbracciato e mi ha dato un grande bacio sulla bocca e mi ha detto: ‘Farò il tuo film’. E’ così che è andata.”

Nelson ha spiegato che Schell aveva un paio di avvertenze, ovvero Voleva portare con sé, dal film che aveva appena finito, il suo editore, in California. E durante i suoi periodi di inattività avrebbe voluto fare uso di una sala di taglio per poter continuare a modificare il suo film. Alla fine tutto è stato concordato. Forse meglio noto per la sua svolta drammatica in Medium Cool dieci anni prima, Robert Forster aveva intrapreso una carriera degna di nota sia sul grande che sul piccolo schermo quando il suo telefono suonò per far parte del Black Hole.

“Il mio agente all’epoca chiamò e disse: ‘Ho un film per te. The Black Hole, ed è stato straordinario – 20.000 leghe nello spazio. Semplice, semplice”, ha ricordato Forster. “Ci sono alcuni grandi attori come Ernest Borgnine, Maximilian Schell, Tony Perkins e Yvette Mimieux – ed eccomi qui. Avevo probabilmente 11 o 12 anni quando ho letto la storia di Jules Verne e quando ho capito che avrei fatto la versione spaziale ho accettato subito. Sai, ci sono momenti in cui sei un attore e riesci a recitare in qualcosa di straordinario, ed è stato grande.”

Bottoms, il figlio di mezzo dei tre fratelli Bottoms (tra Tim e Sam) che stavano partecipando ad altro negli anni ’70, era molto richiesto dopo essere apparso nella miniserie sull’Olocausto e aver interpretato un marinaio in The Dove, per il quale ha guadagnato un Golden Globe.

“Avevano un elenco di persone che stavano guardando, probabilmente tutti i soliti nomi che la Disney aveva avuto nei loro film nel corso degli anni”, ha ricordato Bottoms. “Ricordo di essermi seduto con Gary e Ron alla Mouse Factory, negli uffici del piano superiore, un posto allegro. E ho pensato: ‘Posso farlo. Ragazzi, avete un commissario, vero? Quant’è fico?’. Poi ho pensato: ‘Oh, il divertimento di lavorare su qualcosa che potrei condividere – se avessi mai avuto figli, avrei fatto un film Disney. Ed è fantascienza. È fantastico’.”

Per il ruolo di Kate McCrae, che condivide una connessione telepatica con il robot VINCENT, Nelson ha rivelato che inizialmente pensava di scegliere Sigourney Weaver pre-Alien, ma ha detto che il capo del reparto casting rispose: ‘Oh mio Dio, un nome come Sigourney Weaver non lo vogliamo’. Quindi si sono rivolti alla star di Summer of ’42, Jennifer O’Neill. Ma i suoi capelli lunghi e belli sono diventati un problema.

“Un giorno abbiamo girato, penso che fosse una prova o qualcosa del genere, a gravità zero”, ha ricordato Nelson. “Aveva questi capelli lunghi fino al centro della schiena, ne era sempre molto orgogliosa – in realtà ha fatto la sua carriera con prodotti per capelli e tutto il resto – ho guardato e ho detto: ‘Non funziona. Devi tagliarti i capelli’. E lei non ne volle sapere. Così ho detto: ‘Devi farlo perché è quello che voglio, ed è giusto anche per il film’. E così alla fine accettò. E così ha portato il suo parrucchiere personale, Vidal Sassoon, in studio. Salirono nel suo camerino e iniziarono a tagliare i capelli di un pollice alla volta, a bere un bicchiere di vino, quindi a tagliare un altro pollice e bere un altro bicchiere di vino. E quando finì erano piuttosto corti e lei era impressionata.”

A quanto pare, stando al racconto di Bottoms che era li con lei, quando ha accettato di tagliarsi i capelli, è allora che è uscita la richiesta: ‘Qualcuno potrebbe farmi un bicchiere di vino?’. Taglio dopo taglio, pollice dopo pollice, arrivarono a ciò che alla fine avrebbe avuto e poi decisero di aggiungere un po’ di colore per alleggerire. Vedendo Vidal tutti erano preoccupati. Nelson ha quindi riferito che dopo la disastrosa sessione di taglio di capelli: “È salita in macchina per tornare a casa, ha avuto un incidente su Sunset Boulevard ed è finita in ospedale. Quindi abbiamo dovuto riconsiderare e abbiamo scelto Yvette Mimieux il giorno successivo. Quindi tutto quel trauma e tutto quel farsi tagliare i capelli era servito a niente. È stato una specie di peccato”.

Ovviamente Mimieux, che aveva il suo credito in curriculum per la fantascienza, proveniente da The Time Machine di George Pal di due decenni prima, ha dovuto sottoporsi allo stesso trattamento: “Yvette Mimieux ha iniziato come una bella donna bionda dai capelli lunghi”, ha detto Forster. “Nello spazio, i suoi lunghi capelli sarebbero volati dappertutto e non sarebbero stati appropriati, quindi si è tagliata i capelli e poi è diventata una bellissima donna dai capelli corti nello spazio“.

Le riprese principali di The Black Hole iniziarono l’11 ottobre 1978 e durarono fino al 20 aprile dell’anno successivo. Mentre la produzione iniziò, c’è stato sicuramente un grande ronzio attorno al film che si stava svolgendo nel lotto Disney a Burbank.

A quanto pare, è stata idea di Nelson quella di mettere un cartello NON INVIARE allo stage, infatti a nessuno è stato permesso di entrare senza un pass. C’era addirittura una guardia presente 24 ore al giorno. C’era il desiderio di tenere tutto segreto. Questo non ricorda un po’ il modus operandi della Disney moderna in merito ai prodotti Lucasfilms?

“Sono state esattamente 26 settimane, dalle sette del mattino alle sette di sera, nessuna variazione”, ha detto Forster. “La Disney sa come tenere un programma, hanno fatto il loro film ed è arrivata in tempo. A volte si sono verificati solo uno o due ciak al giorno, qualcosa di grosso. Quando ci stavamo avvicinando all’orizzonte degli eventi del buco nero e la nave veniva fatta a pezzi, a volte c’era solo un ciak. Lo preparavamo la mattina, poi lo provavamo, poi tornavamo nel pomeriggio, lo giravamo e forse lo sparavamo riprovavamo solo due o tre volte. In generale, abbiamo girato solo un piccolo numero di ciak al giorno.”

Forster ha poi affermato che la portata del budget del film non lo ha spaventato. Dopo aver tenuto il punto al fianco di Elizabeth Taylor, Marlon Brando e John Huston, è stato tutto come una normale giornata di lavoro.

“Devi soddisfare tutti su quel set”, ha spiegato in modo da operaio. “Tutti sono il tuo capo. Tutti hanno bisogno di qualcosa da te. E quando senti ‘Azione!’, hai la possibilità di fare del tuo meglio per far funzionare quel ciak. Perché stai cercando di costruire una pista sulle montagne russe, qualcosa che porterà il pubblico giù e su e attorno alle curve. Devi qualcosa a tutti. E se alla fine di quella corsa non sei credibile, il pubblico non sarà con te alla fine.”

A quanto pare il regista Nelson era entusiasta di lavorare con ognuno degli attori scelti, sopratutto Bottoms, che a quanto pare aveva instaurato una sorta di cameratismo col regista, ma uno degli attori che aimé si ricordano maggiormente è Anthony Perkins, l’ex star di Psycho, stella luminosa nel cast principale.

“Penso solo che Tony Perkins sia uno dei personaggi più interessanti / attori di punta”, ha detto Nelson, che aveva lavorato con lui come assistente alla regia di Western The Lonely Man alla fine degli anni ’50. “È stato un piacere lavorare con lui. Avremmo avuto ore e ore di installazioni e tanto come niente da fare se non stare in piedi e raccontare storie, e Tony aveva le storie più meravigliose da raccontare di com’era lavorare con Hitchcock. E l’imitazione del regista, qualcosa di esilarante.”

A parte le risate off-camera, la morte del personaggio di Perkins, durante The Black Hole, è straziante e violenta come dovrebbe essere in un film di Walt Disney. Sul ponte del Cygnus, il malvagio robot rosso attiva le sue lame e va dritto verso il cuore di Durant, che cerca di bloccare l’attacco con il suo taccuino, ma le lame lo trafiggono off-screen. Il pubblico quindi può immaginare la sviscerazione grazie alla dolorosa reazione facciale di Perkins.

“Non era come se il sangue di Tarantino fosse schizzato, volando fuori, organi o qualcosa del genere”, ha ricordato Bottoms. “Ma sarebbe stato Tony che semplicemente faceva ciò che sapeva fare, e ricordo che volli guardare la scena della morte. Ho potuto vedere cosa stava succedendo, ma avevano tutte queste bandiere su degli stand che bloccavano la visuale in modo che la crew non potesse vedere cosa stava succedendo. A nessuno è stato permesso di vederlo.”

Forse si potrebbe sindacare sul fatto che Durant che usa il taccuino per proteggersi istintivamente, ma Nelson ha descritto quella scena come qualcosa d’improvvisato dall’attore stesso: “Lo amavo. Ho avuto questa immagine di Tony che tiene questo libro con tutta la grande conoscenza di cui ha bisogno di fronte a lui a proteggerlo, e Maximilian semplicemente che lo trafigge”. Dopo quella sequenza arriva anche un altro momento d’improvvisazione, da parte di Reinhardt, che si avvicina a McCrae e sussurra: “Proteggimi da Maximillian”. A quel punto della storia, non è chiaro se sia sincero, stia bluffando o sia semplicemente impazzito ma Nelson ha offerto un opinione dicendo che era semplicemente una linea di dialogo improvvisata, qualcosa che l’attore ha inventato sul posto.

Alla fine quindi The Black Hole della Disney è arrivato al cinema il 21 dicembre 1979, appena due settimane dopo l’uscita di un’altra grande epopea di fantascienza, Star Trek: il film. Quella concorrenza di genere senza dubbio ha divorato il botteghino del film Disney (ironicamente, il film di Star Trek è stato valutato G), che ha incassato circa 35 milioni di dollari in tutto il mondo.

“Hanno fatto molto meglio al botteghino di noi, ma la nostra pellicola è costata poco meno di 20 milioni. Star Trek costò circa 45 milioni”, ha osservato Nelson. “Quindi, dollaro per dollaro, in realtà abbiamo fatto meglio in termini di lordo, perché abbiamo raggiunto il quadro con meno soldi. Le aspettative erano così alte, seppur leggermente esagerate. Pensavamo tutti che avremmo creato il prossimo Star Wars, cosa che non è successa. Ma ha funzionato bene nel corso degli anni, quindi non posso lamentarmi.”

Per tutto il trambusto che circonda il marketing e il merchandising di The Black Hole, non è mai stato prodotto un sequel, e la performance del film al cinema e al botteghino ha sicuramente parte della colpa. Nelson ha detto che un sequel non è mai stato nemmeno discusso durante la produzione.

“Diversi anni dopo avrei letto di un The Black Hole 2 o qualcosa del genere, ma non è mai successo”, ha detto Nelson. “Penso sarebbe stato forte, ma quando la Disney ha cambiato entità con Michael Eisner, sono andati in una direzione diversa, e forse una migliore. A meno che non ci sia stato davvero un concept interessante per un secondo The Black Hole, non credo che qualcuno avrebbe voluto farlo.”

All’inizio di questo decennio, il regista di TRON Legacy, Joseph Kosinski, stava sviluppando un remake di The Black Hole, con una sceneggiatura piuttosto oscura ad opera di Jon Spaihts, ma i piani furono eliminati quando la Disney acquistò la Lucasfilm e mise in moto i loro nuovi film di Star Wars.

“La tecnologia è arrivata così lontano ora che ci fa sembrare che stavamo facendo girando con una candela dietro una striscia di pellicola”, ha detto Nelson. “Finora abbiamo fatto progressi nel cinema, in un certo senso è bello e in un certo senso è tragico, perché gran parte di ciò che fai è portato via agli artigiani. Ma penso che The Black Hole regge bene il confronto. C’è voluto un sacco di lavoro, un sacco di tempo e molti sforzi per fare un bel film. Non è un grande film. Non un film eccezionale. Ma un film piuttosto buono che, indipendentemente da ciò, probabilmente rimarrà nell’immaginario collettivo per molto tempo.”

