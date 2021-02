The Bluff: Netflix produrrà un progetto filmico piratesco con Zoe Saldana

Netflix produrrà un progetto filmico piratesco intitolato The Bluff, e Zoe Saldana (Star Trek) sarà la protagonista.

Frank E. Flowers dirigerà il film su una sceneggiatura che scriverà con Joe Ballarini (A Babysitter’s Guide to Monster Hunting). Apparentemente questo era un progetto molto desiderato su cui i principali servizi di streaming stavano hanno cercato di mettere le mani, ma Netflix è uscito vincitore.

Il progetto è incentrato sui pirati nei Caraibi, ma questa non sarà come le versioni per famiglie che la Disney ci ha dato. Questo dramma è ambientato nelle Isole Cayman nel 1800 e Saldana interpreta Ercell, “una donna caraibica il cui passato segreto viene rivelato quando la sua isola viene invasa da malvagi bucanieri. L’intenzione è di fondere azione viscerale e finzione storica per creare un vero veicolo d’azione mentre l’eroina combatte contro le atrocità commesse dai pirati”.

Viene spiegato che ci sono “ruoli forti per una seconda donna che fa parte di una compagnia di vigilanti e il cattivo pirata co-protagonista”. Anthony Russo e Joe Russo sono entrambi a bordo del progetto come produttori.

Saldana e Flowers hanno già collaborato nel dramma del 2004, Haven. Flowers ha lavorato alla sceneggiatura di un film biografico su LeBron James senza titolo per la Universal e di un film sull’icona del reggae, Bob Marley, per la Paramount. Saldana è stata occupata a lavorare sul nuovo film di Avatar ed anche sul set di un film senza titolo diretto da David O. Russell.

