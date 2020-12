The Book of Boba Fett: Disney + ha rivelato il primo logo dello spin-off di The Mandalorian

Disney + ha rivelato il primo logo dello spin-off di The Mandalorian, The Book of Boba Fett, oltre a ulteriori dettagli sulla serie standalone.

Dopo che la seconda stagione di The Mandalorian ha sorpreso il pubblico con l’arrivo di un leggendario Jedi e con la partenza di un personaggio amato, la serie ha avuto un’altra sorpresa per i fan quando sono finiti i titoli di coda. Una breve scena mostrava Boba Fett e Fennec Shand impossessarsi del palazzo di Jabba, e subito dopo arrivare la conferma che The Book of Boba Fett debutterà sul servizio di streaming nel dicembre del 2021. Più recentemente, lo studio ha rivelato il logo dello spettacolo e confermato altri dettagli su il progetto.

Dopo un po’ di confusione sul fatto che The Book of Boba Fett sostituirà la terza stagione di The Mandalorian, Disney + ha confermato che sarà una serie autonoma ambientata nella stessa linea temporale dello spettacolo di Pedro Pascal.

Ming-Na Wen è anche protagonista della serie insieme a Temuera Morrison, quindi chiaramente a Fennec piace la sua posizione accanto al cacciatore di taglie. È stato anche confermato che Robert Rodriguez si è unito a The Book of Boba Fett come produttore esecutivo.

Potete dare un’occhiata al logo della serie spin-off di The Mandalorian qui sotto:

The Book of Boba Fett, a new Original Series, starring Temuera Morrison and Ming-Na Wen and executive produced by Jon Favreau, Dave Filoni and Robert Rodriguez, set within the timeline of The Mandalorian, is coming to @DisneyPlus Dec. 2021. pic.twitter.com/YT2zbLufI8 — Star Wars (@starwars) December 21, 2020

