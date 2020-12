The Book of Boba Fett è uno spin-off o il titolo della terza stagione di The Mandalorian?

Star Wars ha rivelato che The Book of Boba Fett arriverà su Disney + a dicembre 2021, ma la cosa ha generato una certa confusione, con alcuni che si chiedono se si tratta di uno spin-off o semplicemente del sottotitolo della terza stagione di The Mandalorian.

La stagione 2 di Mandalorian si è conclusa in modo epico, ma c’è stata una sorpresa per gli spettatori dopo i titolo di coda. Ve ne abbiamo parlato qui.

È facile capire dove potrebbe andare a parare la storia introdotta con la sequenza post-credits, e soprattutto perché sta accadendo. Boba Fett è stato a lungo un personaggio popolare e la seconda stagione di The Mandalorian ha solo aiutato ad accrescere ancora di più la sua reputazione, quindi la Disney vuole comprensibilmente approfittarne. In termini di trama, apparentemente vedremo Boba Fett stabilire un certo livello di controllo su Tatooine. Potrebbe essere un uomo semplice che si fa strada attraverso la galassia, ma questa potrebbe essere una posizione attraente e redditizia per qualcuno con le sue capacità. La domanda, quindi, è se questa sia una cosa sua – un film o un programma TV – o parte della stagione 3 di The Mandalorian.

Finora, la Disney non ha ancora confermato quale forma prenderà The Book of Boba Fett (nonostante molte fonti lascino intendere sia uno spin-off), anche se è interessante analizzare il fatto che questo dettaglio è stato rivelato solo ora, piuttosto che con gli altri spettacoli di Star Wars svelati al Disney Investor Day il 10 dicembre.

Tuttavia, in questa fase sembra che The Book of Boba Fett non sarà la stagione 3 di The Mandalorian, anche se entrambi gli spettacoli arriveranno a dicembre 2021. A novembre, è stato riferito che uno spin-off di Boba Fett era nei progetti, e sarebbe dovuta essere una mini-serie che avrebbe fatto da prefazione alla terza stagione di The Mandalorian, e sebbene da allora siano stati annunciati ulteriori spettacoli, è più plausibile che questa informazione sia ancora accurata.

The Mandalorian rimane lo spettacolo di punta di Disney +, e cambiare così drasticamente il suo animo sarebbe una mossa rischiosa e senza precedenti.

La cosa più plausibile è che sia The Book of Boba Fett che The Mandalorian 3 saranno spettacoli differenti che andranno in onda nello stesso periodo. Se The Book of Boba Fett sarà una mini-serie di 3-4 episodi, o anche un film Disney +, allora potrebbe iniziare la propria messa in onda e concludersi prima della terza stagione di The Mandalorian.

La Disney sta facendo tutto il possibile per espandere il suo elenco di spettacoli in questo momento, quindi si adatterebbe molto di più a quei piani che se fosse una serie sostitutiva. In più, dal momento che la Disney apparentemente vuole lasciare poco tempo fra un rilascio e l’altro di serie Marvel e Star Wars, allora questo potrebbe effettivamente essere il punto.

