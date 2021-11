The Book of Boba Fett: ecco il primo trailer ufficiale della serie spin-off di The Mandalorian

È finalmente arrivato, fan di Star Wars. Il primo trailer di The Book of Boba Fett.

La serie incentrata sul noto cacciatore di taglie Boba Fett, ha finalmente svelato il suo first-look nella forma di un trailer, appena due mesi prima della sua uscita su Disney+. Da come appare, lo spettacolo sembra davvero fantastico, anche se l’anticipazione non è infarcita di epicità come qualcuno prevedeva, e sembra un po’ più simile a un’avventura in stile Galaxy Quest che a The Mandalorian.

Come visto nel trailer qui sopra, il Boba Fett di Temuera Morrison e la Fennec Shand di Ming-Na Wen continuano la loro avventura dopo la scena nel finale della seconda stagione di The Mandalorian, in cui The Book of Boba Fett è stato rivelato per la prima volta. La coppia sta prendendo il controllo del regno di Jabba the Hutt, anche se ovviamente non sarà un processo facile.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Ecco la sinossi ufficiale, che rivela nuovi dettagli sulla trama di “The Book of Boba Fett”.

“The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura di Star Wars, vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e il mercenario Fennec Shand nagivare negli inferi della Galassia quando tornano alle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo governato da Jabba the Hutt e la sua associazione criminale. The Book of Boba Fett conterrà il graditissimo ritorno di Temuera Morrison, che ha anche interpretato Jango Fett e i suoi numerosi cloni nella trilogia prequel (e la cui voce è stata inserita in The Empire Strikes Back), così come Ming-Na Wen come la rianimata Fennec Shand, che ha un debito con Fett.

Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez saranno i produttori esecutivi e dirigeranno gli episodi della serie insieme alla regista Bryce Dallas Howard. Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono produttori esecutivi con Karen Gilchrist e Carrie Beck come co-produttori esecutivi, insieme a John Bartnicki produttore e John Hampian come co-produttore.

The Book of Boba Fetta farà il suo grande debutto su Disney+ mercoledì 29 dicembre.

