The Book of Boba Fett: ecco un nuovo poster ed una prima sinossi della serie

Oggi Disney+ ci ha regalato alcune novità per la loro prossima serie di Star Wars, The Book of Boba Fett, ovvero un nuovo artwork con il tanto amato personaggio al suo centro.

La serie che è stata meravigliosamente anticipata in una sequenza dopo i titoli di coda a sorpresa nel finale della stagione 2 di The Mandalorian, e sappiamo che sarà presentata in anteprima mercoledì 29 dicembre su Disney+.

Questa nuova data di Boba Fett è in realtà più in linea con le strategie di rilascio, con il settaggio attorno a Natale. A giudicare da ciò che è stato proposto da quella scena e anticipato nel nuovo poster con sinossi, speriamo di vedere molta azione da cacciatori di taglie nello spazio, oltre che il lato più criminale della galassia di Star Wars.

Ma quanto è bello #BobaFett? 😀 pic.twitter.com/34DeBmfAPb — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) September 29, 2021

Ecco la sinossi ufficiale, che rivela nuovi dettagli sulla trama di “The Book of Boba Fett”.

“The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura di Star Wars, vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e il mercenario Fennec Shand nagivare negli inferi della Galassia quando tornano alle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo governato da Jabba the Hutt e la sua associazione criminale. The Book of Boba Fett conterrà il graditissimo ritorno di Temuera Morrison, che ha anche interpretato Jango Fett e i suoi numerosi cloni nella trilogia prequel (e la cui voce è stata inserita in The Empire Strikes Back), così come Ming-Na Wen come la rianimata Fennec Shand, che ha un debito con Fett.

Jon Favreau, Dave Filoni e Robert Rodriguez saranno i produttori esecutivi e dirigeranno gli episodi della serie insieme alla regista Bryce Dallas Howard. Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono produttori esecutivi con Karen Gilchrist e Carrie Beck come co-produttori esecutivi, insieme a John Bartnicki produttore e John Hampian come co-produttore.

Fonte

