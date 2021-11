The Book of Boba Fett: ecco un nuovo promo e un paio di character poster!

Disney e Lucasfilm hanno pubblicato oggi un nuovo spot televisivo per The Book of Boba Fett, offrendo una prima occhiata ai nuovi footage dalla serie Disney + di prossima uscita.

La sua uscita segue il primo trailer ufficiale e un precedente video promozionale per lo show, che derivava dalla seconda stagione di The Mandalorian.

The Book of Boba Fett è il primo di una serie di spettacoli spin-off di The Mandalorian, tutti pianificati per culminare in quello che è stato descritto come un evento culminante della storia.

Le sinossi dello spettacolo rivelano che Fett sta cercando di reclamare il dominio precedentemente governato da Jabba the Hutt, morto diversi anni prima per mano di Leia Organa (Carrie Fisher) de Il Ritorno dello Jedi del 1983. Sebbene The Book of Boba Fett sia tecnicamente considerato uno spinoff di The Mandalorian, seguirà i thread della storia lunga quasi quattro decenni.

Quando Din Djarin (Pedro Pascal) incontra Boba Fett per la prima volta nella seconda stagione di The Mandalorian, l’iconico cacciatore di taglie ha già acquisito la sua iconica astronave (precedentemente nota come Slave I ma ora chiamata Firespray). Tuttavia, la mancanza di contesto tra la sconfitta di Fett ne Il Ritorno dello Jedi e il suo ritorno in The Mandalorian ha lasciato i fan nelle speculazioni circa come sia fuggito dalle fauci del Sarlacc, e su come abbia recuperato la sua nave. Sembra che The Book of Boba Fett colmerà alcune di queste lacune.

Liberato dai vincoli legati a Baby Yoda e a misura di famiglia di The Mandalorian, resta da vedere quanto potenziale narrativo Boba Fett abbia ancora dopo tutti questi anni. Per lo meno, il team creativo dovrebbe essere in grado di trarre vantaggio dalla scoperta di nuovi strati dietro l’ormai brizzolato cacciatore di taglie. Come ha detto Favreau:

“Sebbene Boba Fett sia un cacciatore di taglie molto esperto, non ha esperienza nella gestione di un’organizzazione criminale o nella gestione delle forze armate. Ovviamente però, non è un nuovo arrivato.”

Potete vedere il video qui sotto:

Qui sotto in aggiunta anche due character poster:

Witness the rise of Boba Fett and Fennec Shand in one month. #TheBookOfBobaFett, a seven-episode Original Series, begins December 29 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/sKtqVQZEQq — The Book of Boba Fett (@bobafett) November 29, 2021

