The Book of Boba Fett: l’account Twitter di Star Wars rivela il numero di episodi della serie

The Book of Boba Fett continuerà la storia del cacciatore di taglie titolare interpretato da Temuera Morrison, dopo il suo epico ritorno nella seconda stagione di The Mandalorian.

Sviluppato dagli showrunner di The Mandalorian, Jon Favreau, Dave Filoni e dal regista Robert Rodriguez, la serie riprende subito dopo la scena post-crediti dello spettacolo di cui sopra, esplorando l’acquisizione dell’underground criminale da parte di Boba Fett insieme alla Fennec Shand di Ming-Na Wen.

Il primo trailer ha dato ai fan un’anteprima dell’azione che sarà presente nello show, delle sfide che Fett e Shand dovranno superare durante le conseguenze del regime Hutt. Favreau ha anche condiviso dettagli entusiasmanti su The Book of Boba Fett, anticipando che il personaggio di Morrison utilizzerà la sua “modalità barbara” ad un certo punto della storia.

Ora, per anticipare la sua imminente uscita, è stato svelato il numero ufficiale degli episodi. L’account Twitter ufficiale di Star Wars ha confermato ufficialmente che The Book of Boba Fett avrà sette episodi.

Witness the rise of Boba Fett and Fennec Shand in one month. The Book of @BobaFett, a seven-episode Original Series, begins December 29 on @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFett pic.twitter.com/IuuslMma7q — Star Wars (@starwars) November 29, 2021

The Book of Boba Fett è il primo di una serie di spettacoli spin-off di The Mandalorian, tutti pianificati per culminare in quello che è stato descritto come un evento culminante della storia.

Le sinossi dello spettacolo rivelano che Fett sta cercando di reclamare il dominio precedentemente governato da Jabba the Hutt, morto diversi anni prima per mano di Leia Organa (Carrie Fisher) de Il Ritorno dello Jedi del 1983. Sebbene The Book of Boba Fett sia tecnicamente considerato uno spinoff di The Mandalorian, seguirà i thread della storia lunga quasi quattro decenni. Quando Din Djarin (Pedro Pascal) incontra Boba Fett per la prima volta nella seconda stagione di The Mandalorian, l’iconico cacciatore di taglie ha già acquisito la sua iconica astronave (precedentemente nota come Slave I ma ora chiamata Firespray). Tuttavia, la mancanza di contesto tra la sconfitta di Fett ne Il Ritorno dello Jedi e il suo ritorno in The Mandalorian ha lasciato i fan nelle speculazioni circa come sia fuggito dalle fauci del Sarlacc, e su come abbia recuperato la sua nave. Sembra che The Book of Boba Fett colmerà alcune di queste lacune. The Book of Boba Fett uscirà il 29 dicembre su Disney +.

