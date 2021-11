The Book of Boba Fett: una nuova clip mostra Boba Fett ed un’iconica astronave

Un nuovo trailer per la prossima serie Disney+, The Book of Boba Fett, mostra Boba Fett (Temuera Morrison) che reclama la sua iconica astronave.

The Book of Boba Fett è il primo di una serie di spettacoli spin-off di The Mandalorian, tutti pianificati per culminare in quello che è stato descritto come un evento culminante della storia.

Le sinossi dello spettacolo rivelano che Fett sta cercando di reclamare il dominio precedentemente governato da Jabba the Hutt, morto diversi anni prima per mano di Leia Organa (Carrie Fisher) de Il Ritorno dello Jedi del 1983. Sebbene The Book of Boba Fett sia tecnicamente considerato uno spinoff di The Mandalorian, seguirà i thread della storia lunga quasi quattro decenni.

Quando Din Djarin (Pedro Pascal) incontra Boba Fett per la prima volta nella seconda stagione di The Mandalorian, l’iconico cacciatore di taglie ha già acquisito la sua iconica astronave (precedentemente nota come Slave I ma ora chiamata Firespray). Tuttavia, la mancanza di contesto tra la sconfitta di Fett ne Il Ritorno dello Jedi e il suo ritorno in The Mandalorian ha lasciato i fan nelle speculazioni circa come sia fuggito dalle fauci del Sarlacc, e su come abbia recuperato la sua nave. Sembra che The Book of Boba Fett colmerà alcune di queste lacune.

Un nuovo trailer/clip mostra Fett e il suo partner, Fennec Shand (Ming-Na Wen) che apparentemente stanno recuperando la sua astronave abbandonata da qualcuno. Sebbene The Book of Boba Fett sia stato descritto come la stagione 2.5 di The Mandalorian, sembra che lo spinoff includerà flashback che vanno anche più indietro della timeline dello show, come evidenziato dalla mancanza dell’armatura di Fett.

Potete vedere la clip qui sotto:

