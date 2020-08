The Boys 2: ecco un primo full trailer per l’acclamata serie Prime Video

Pochi giorni fa è stato annunciato il rinnovo della serie Prime Video, The Boys, per una terza stagione, ed è stato diffuso online un primissimo teaser trailer che ha anticipato alcuni dettagli di quest’attesissima seconda stagione.

Leggi anche: Jeffrey Dean Morgan potrebbe unirsi alla terza stagione

Adesso la piattaforma di streaming di Amazon ha rilascio un particolare full trailer per la serie che mostra in azione la nuova eroina Stormfront, interpretata da Aya Cash.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Che cosa succede quando i supereroi, famosi come delle celebrità, influenti come politici e osannati come degli dei, abusano dei loro superpoteri piuttosto che usarli per il bene di tutti? La seconda stagione di The Boys, con la loro ricerca eroica intrapresa per svelare tutta la verità sui supereroi, è in arrivo in esclusiva su Prime Video.

In una stagione 2 più intensa e disperata di The Boys, Butcher, Hughie e il team riprendono da dove avevano finito alla fine della stagione 1. In fuga dalla legge, lottano per combattere contro i supereroi. Come Vought, la compagnia che gestisce gli eroi, cade nel panico per la minaccia dei super cattivi e un nuovo eroe, Stormfront, scuote la compagnia e sfida un Homelander già instabile.

The Boys è una serie tv targata Amazon, creata e scritta da Erick Kripke, tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, e con Hartley Gorenstein come produttore. La colonna sonora è composta da Christopher Lennertz.

Nel cast Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hugh “Hughie” Campbell), Antony Starr (John / Patriota), Erin Moriarty (Annie January / Starlight) e Dominique McElligott (Queen Maeve).

La seconda stagione doveva arrivare nell’estate del 2020 ma adesso sappiamo che uscirà su Prime Video il 4 settembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...