The Boys 2: Erik Kripke parla del parallelismo fra i nazisti e il nazionalismo bianco

– Attenzione! Spoiler per chi non è in pari con le puntate di The Boys –

In The Boys di Amazon Prime Video, la bella Aya Cash interpreta Stormfront, il nuovo membro dei Sette che si è unito al gruppo nella seconda stagione, una vera propria sovranista e nazista, e questo personaggio ha uno specifico motivo per essere così diversa dai fumetti.

Dopo aver rivelato che le piacerebbe interpretare un membro della nella squadra degli X-Men, in un film futuro, possibilmente Rogue, Jean Grey e perfino Bestia, si può effettivamente fare un confronto, dopotutto sono sostanzialmente diversi dal personaggio di Stormfront.

Stormfront, che si è rivelata essere una vera nazista cresciuta nella Gioventù Hitleriana e anche moglie di Frederick Vought, fondatore di Vought International, e creatore del Composto V che le ha iniettato decenni prima, rendendola la prima super al mondo, è sicuramente diversa dalla controparte fumettistica.

E’ diversa ma la cosa non è fatta a caso, infatti è qualcosa a cui lo showrunner Eric Kripke non ha mai pensato due volte.

“No, per niente. In effetti, penso che sia assurdo che sia controverso dire che i nazisti sono cattivi”, ha detto Kripke. “Ero un ragazzino; sono cresciuto con i film di Indiana Jones. Non c’erano momenti di riflessione nell’arca perduta in cui dicevi, accidenti, non ci sono brave persone su entrambi i lati della caccia all’Arca? Non è il mondo in cui abbiamo vissuto, e non dovrebbe essere il mondo in cui viviamo. Stormfront era un nazista nei fumetti, abbiamo sempre saputo che era un vero nazista. La nostra versione di lei volevamo adattarla e non svelarla subito, e per noi ha senso che molto di quello che oggi viene considerato nazionalismo bianco sia semplicemente nazismo vestito con abiti nuovi e moderni.”

The Boys è una serie tv targata Amazon, creata e scritta da Erick Kripke, tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, e con Hartley Gorenstein come produttore. La colonna sonora è composta da Christopher Lennertz.

Nel cast Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hugh “Hughie” Campbell), Antony Starr (John / Patriota), Erin Moriarty (Annie January / Starlight) e Dominique McElligott (Queen Maeve).

