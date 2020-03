The Boys 2: le prime immagini di Aya Cash nel ruolo di Stormfront

Come si dice, in quasi tutti i film di supereroi meditabondi: sta arrivando una tempesta. In The Boys, ha un nome appropriato: Stormfront (Aya Cash), una nuova aggiunta per la stagione 2 della satira super-eroistica firmata Amazon Prime Video. E come ogni disastro meteorologico, è difficile da contenere.

“È la granata che viene lanciata nel mondo di Patriota e nel mondo dei Sette”, afferma Antony Starr. “Mi provoca davvero così tanti problemi.”

Lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, e il suo cast – tra cui Karl Urban (Billy), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Starlight) e Chace Crawford (The Deep) – si riuniranno al PaleyFest per un panel a Los Angeles il 15 marzo. Prima che ciò accada, grazie a EW possiamo svelarvi le prime foto del nuovo super che sta per aggiungersi alla guerra fra i ragazzi e i super-eroi.

Nei fumetti, Stormfront è un maschio, un insieme tra Thor e Shazam! con un po’ di nazismo. La sfumatura di come ciò si traduce nello show rimane uno spoiler, ma Cash rivela che il suo personaggio arriva con il suo programma.

“Penso che Stormfront sia come una bomba nucleare che esplode nei Sette”, dice sul set di Toronto. “Forse bomba nucleare non è la parola giusta. Siamo a Chernobyl. Ecco qua. È una cosa alla Chernobyl. Cioè, se tutto sembra tranquillo è solo perché siamo negli occhi del… beh, lo sai. Penso che sia qui per far esplodere Vought. È qui per cercare di riportare Vought all’idea originale dietro la creazione dei supereroi.”

Per Starr, questa stagione di The Boys è “tutta una questione di destabilizzazione”. E Stormfront è qui per interrompere lo status quo. Starr dice che non è nella “fanfara delle celebrità” che è arrivata a definire i Sette, ma è moderna, anche se le sue credenze sono all’antica. È molto esperta dei social media, luogo dove Patriota deficita, visto che qualcun altro gestisce i suoi account. È quasi come un personaggio dell’era di Don Draper ed è molto giovane, nuova e fresca. Stormfront, con le sue capacità, è abbastanza potente da schiaffeggiare Patriota quando va in modalità egomaniaco.

