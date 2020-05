The Boys 2: rivelati i titoli degli episodi della seconda stagione

L’Adattamento televisivo di Amazon di The Boys tornerà questa estate con la sua seconda stagione e alcune nuove informazioni circa la prossima serie di episodi sono stati rivelati in questo momento.

Il sito Web ufficiale della WGA ha mostrato un elenco dei credits dei nuovi episodi della seconda stagione che hanno apparentemente rivelato i titoli completi degli episodi della serie. A differenza della prima stagione (che ha raccolto una manciata di titoli di episodi della saga a fumetti di Garth Ennis) ogni episodio della seconda stagione pone le sue radici nel fumetto originale, estraendo titoli da singoli numeri del fumetto.

Questi includono:

Butcher, Baker, Candlestick Maker – Written by: Craig Rosenberg

Nothing Like It In The World – Written by: Michael Saltzman

Over The Hill With The Swords Of A Thousand Men – Written by: Craig Rosenberg

Proper Preparation and Planning – Written by: Rebecca Sonnenshine

The Big Ride – Written by: Eric Kripke

The Bloody Doors Off – Written by: Anslem Richardson

We Gotta Go Now – Written by: Ellie Monahan

What I Know – Written by: Rebecca Sonnenshine

Dovremmo far notare che l’ordine in cui sono mostrati sopra probabilmente non è l’ordine degli episodi della serie, ma solo l’elenco completo dei titoli. Vale anche la pena notare che molti di questi titoli attingono da archi narrativi vicini alla saga a fumetti “END of The Boys”, con “The Bloody Doors Off” che racconta un arco narrativo che include il penultimo numero.

Inoltre, alcuni di questi titoli tratti dai fumetti comprendono storie flashback della saga con “Proper Preparation and Planning” che forniscono una caratterizzazione alla storia d’origine della vendetta di Billy Butcher contro i Super e il ruolo che Vought American ha ricoperto nell’11 settembre, argomenti già sottolineati nella prima stagione della serie. Inoltre, “Butcher, Baker, Candlestick Maker” ha approfondito le origini di Butcher raccontando la storia della sua vita militare e del fidanzamento con sua moglie.

È stato riferito inoltre che la serie ha già ricevuto un ordine della terza stagione da Amazon prima ancora che il nuovo lotto di episodi venisse presentato in anteprima, il che è in linea con la tradizione poiché lo stesso è accaduto con la seconda stagione.

