The Boys 2: una serie di nuove immagini anticipano alcuni elementi della seconda stagione

Le nuove immagini per la seconda stagione di The Boys danno un’idea di cosa possiamo aspettarci dai nuovi episodi dello spettacolo coi supereroi intriso di sangue di Amazon Prime Video.

La stagione 1 di The Boys è stata un grande successo per il servizio di streaming nel 2019, e la stagione 2 è apparentemente così buona che The Boys è stata già rinnovata per la stagione 3, ben oltre un mese prima del debutto della stagione 2 il 4 settembre.

La prima stagione ha introdotto il pubblico che da il titolo alla serie, composto da un gruppo eterogeneo di persone le cui vite sono state tutte influenzate negativamente dai “The Seven”, un gruppo privato di supereroi, parodia della Justice League. Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hughie Campbell), Antony Starr (Homelander) ed Erin Moriarty (Starlight) guidano il cast. La stagione 1 si è conclusa con i protagonisti dispersi e Butcher che ha scoperto che la moglie che pensava fosse morta è in realtà viva e ha cresciuto il figlio di Homelander in un luogo segreto. Il trailer della seconda stagione di The Boys, pubblicato questa settimana, promette una carneficina più sanguinosa questa volta e introduce alcuni nuovi personaggi, tra cui Aya Cash nei panni di Stormfront.

Ora, Amazon (tramite Collider) ha rilasciato una serie di nuove immagini per la seconda stagione di The Boys, che mostrano quanto le cose stanno per diventare sanguinose. In un’immagine tutti i ragazzi sono coperti di sangue, mentre in altre sembra che la battaglia sia in fermento. Ci sono anche alcuni scatti del nuovo personaggio della Cash, Stormfront, mentre un’altra immagine sembra suggerire che Homelander e Starlight abbiano portato le loro relazioni pubbliche al livello successivo.

Di seguito potete vedere le nuove immagini:

Che cosa succede quando i supereroi, famosi come delle celebrità, influenti come politici e osannati come degli dei, abusano dei loro superpoteri piuttosto che usarli per il bene di tutti? La seconda stagione di The Boys, con la loro ricerca eroica intrapresa per svelare tutta la verità sui supereroi, è in arrivo in esclusiva su Prime Video.

In una stagione 2 più intensa e disperata di The Boys, Butcher, Hughie e il team riprendono da dove avevano finito alla fine della stagione 1. In fuga dalla legge, lottano per combattere contro i supereroi. Come Vought, la compagnia che gestisce gli eroi, cade nel panico per la minaccia dei super cattivi e un nuovo eroe, Stormfront, scuote la compagnia e sfida un Homelander già instabile.

The Boys è una serie tv targata Amazon, creata e scritta da Erick Kripke, tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, e con Hartley Gorenstein come produttore. La colonna sonora è composta da Christopher Lennertz.

Nel cast Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hugh “Hughie” Campbell), Antony Starr (John / Patriota), Erin Moriarty (Annie January / Starlight) e Dominique McElligott (Queen Maeve).

La seconda stagione doveva arrivare nell’estate del 2020 ma adesso sappiamo che uscirà su Prime Video il 4 settembre.

