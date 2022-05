The Boys 3: ecco il trailer che conferma la data d’uscita della terza stagione

Il trailer ufficiale della terza stagione di The Boys è finalmente arrivato.

Dopo aver annunciato l’uscita del trailer con un nuovo poster la scorsa settimana, The Boys offre agli spettatori uno sguardo esteso a tutti i nuovi Supes, al dramma e alla sanguinosa violenza che c’è in serbo con la terza stagione in arrivo su Prime Video.

La data della premiere del 3 giugno è tra meno di un mese e il trailer teaser red band di The Boys ha già rivelato che Billy Butcher (Karl Urban) otterrà il suo set di superpoteri nella terza infornata di episodi.

Qui sotto potete vedere il trailer:

È stato un anno tranquillo. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l’ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa. Quando i THE BOYS vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy. La stagione 3 arriva il 3 giugno, solo su Prime Video.

Basata sull’omonima graphic novel di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie è ambientata in un mondo in cui i supereroi esistono, ma usano i loro superpoteri per vivere vite corrotte e agire come celebrità, la maggior parte delle quali è coperta da una corporazione, la Vought.

The Boys è incentrato sull’ex SAS Billy Butcher mentre assembla una squadra di individui senza poteri per abbattere i “Supes” corrotti ed esporre la verità al mondo.

Karl Urban e Jack Quaid guidano il cast di The Boys insieme a Laz Alonso, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Chace Crawford, Jessie T. Usher e Nathan Mitchell. Sviluppata dal creatore di Supernatural, Eric Kripke, la serie è stata un successo nelle sue prime due stagioni per Amazon Prime Video e ha ottenuto valutazioni costantemente elevate per la piattaforma di streaming, tanto che questi hanno portato Amazon a fare piani per più spin-off, attualmente in lavorazione.

La terza stagione debutterà su Prime Video il 3 giugno del 2022.

