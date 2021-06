The Boys 3: ecco la prima immagine di Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy

Abbiamo visto Jensen Ackles sul set della terza stagione di The Boys, ma non l’abbiamo mai visto in costume come Soldier Boy, fino ad ora.

Mentre continuiamo a contare i giorni prima che i ragazzi tornino in città con la stagione 3, Ackles ha usato Twitter per condividere il primo sguardo allo scudo di Soldier Boy, confermando che oggi avremmo dato il primo sguardo completo al nuovo personaggio.

Jensen ha condiviso l’immagine di quello che sembrava essere uno scudo di bronzo con un’aquila in cima, che spiega le ali su tutto lo scudo. Come il resto dello spettacolo, l’immagine è una ricreazione abbastanza fedele del fumetto originale, pur adattandola per assomigliare a un’iconografia più familiare al pubblico; in questo caso, uno scudo più rotondo più simile allo scudo iconico di Capitan America.

Ed oggi come promesso è stato condiviso il primo sguardo ufficiale completo al personaggio.

Potete vederlo qui sotto:

Nei fumetti originali di Garth Ennis e Darick Robertson, Soldier Boy è pensato per essere il primo supereroe. Gli è stata iniettata una versione imperfetta del Composto V nel 1944 e inviato a uccidere i soldati tedeschi, probabilmente senza la canzone orecchiabile e il numero di ballo che abbiamo visto in Captain America: The First Avenger.

Soldier Boy è rimasto alle dipendenze della Vought International per un po’ di tempo e ha persino incrociato la strada con l’ormai morta Lady Liberty (Stormfront).

Non esiste una data di uscita ufficiale per la terza stagione di The Boys, ma le stagioni 1 e 2 sempre disponibili su Amazon Prime.

The Boys è ideata da Eric Kripke con la produzione di Sony Pictures Television, Amazon Studios, Point Grey Pictures e Original Film e la distribuzione di Amazon Prime Video.

Il cast, invece, è composto da Karl Urban nella parte di William “Billy” Butcher, Antony Starr nel ruolo di Patriota, Jack Quaid che presta il volto a Hughie Campbell, Laz Alonso che incarna Latte Materno, Tomer Kapon (Frenchie), Erin Moriarty nei panni di Starlight e molti altri ancora.

Mi piace: Mi piace Caricamento...