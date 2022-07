The Boys 3: Eric Kripke difende l’uscita di scena di un personaggio abbattendo un trope della televisione

Prime Video ha appena concluso una fantastica, nuova stagione di The Boys, e tutti stanno discutendo delle particolarità ricadute dell’episodio finale.

Alcune cose piuttosto importanti sono successe durante il finale della terza stagione che ha concluso la trama che vedeva protagonisti Patriota e Soldatino. Quando l’episodio inizia, Soldier Boy è alle prese con la notizia che in realtà è il padre di Patriota. Il finale di stagione presenta anche un’uscita di un personaggio principale dalla serie.

Avvertimento: Questo articolo contiene spoiler del finale di stagione.

Durante il finale della terza stagione di The Boys, Soldatino si stava preparando a uccidere Patriota e tutti coloro che si trovavano nelle sue vicinanze, fino a quando Queen Maeve non interviene e salva tutti. La serie ti lascia credere che sia morta fino a quando Annie non le fa visita. Viene rivelato che ha perso i suoi poteri e che è sopravvissuta. Scopriamo anche che è tornata con la sua ragazza Elena e sta lasciando New York City per fuggire finalmente da Patriota.

In una nuova intervista con TV Line, il creatore di The Boys Eric Kripke ha rivelato esattamente perché “era ora” che Queen Maeve se ne andasse.

Sebbene Maeve muoia nei fumetti su cui è basato lo show, e questa stagione sembrava suggerire un tragico destino molto simile per il personaggio: “in nessun momento ho mai pensato di uccidere Maeve, fin dall’inizio [della serie]”, ha detto lo showrunner Eric Kripke a TVLine.

“Stavamo intenzionalmente costruendo un lieto fine per lei, per molte ragioni. Una, se lo meritava. Che tu ci creda o no, The Boys è un universo con una morale, e quando fai le scelte giuste, vieni ricompensato. Quindi lei si meritava un lieto fine con Elena.”

Kripke era anche consapevole delle implicazioni problematiche che avrebbe avuto la morte di Maeve, un personaggio bisessuale: “Non cadrò nel trope di uccidere i personaggi gay“, dice, riferendosi al trope noto come Bury Your Gays per il quale sono stati criticati spettacoli come The 100, Killing Eve e Buffy l’ammazzavampiri.

“Ne sono consapevole, [e] sono d’accordo con le critiche al riguardo. Non lo farò anch’io”, dice Kripke. “E ammetto che penso che stiamo giocando un po’ con quel trope lasciando che la gente pensi che sia morta. Gli lasciamo il tempo di gridare alla loro TV, il tempo di venir sconvolti, per poi rivelare che in realtà andrà a vivere una bella vita senza poteri con la sua ragazza.”

Anche se Maeve è sopravvissuta alla stagione: “era giunto il momento” di lasciare che il personaggio andasse avanti, stando a Kripke.

“Gran parte della grande storia riguarda Annie che finalmente si fa avanti, ed emerge come l’eroina che deve essere, e nella classica struttura della storia è tempo che il suo mentore e protettore vada e la lasci camminare con le sue gambe.”

Ma dato che Maeve è davvero viva e vegeta (per la maggior parte), le resta l’opportunità di tornare un giorno. “[Maeve e Dominique] si prenderanno sicuramente una pausa… ma la serie non finirà sicuramente senza che Maeve si riveda“, dice Kripke.

