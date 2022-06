The Boys 3: Eric Kripke ha rivelato che Amazon non gli ha mai detto no nell’esagerare con i contenuti Rated-R

The Boys non si tira indietro con lo sforzo d’immaginazione. La serie di successo di Prime Video è piena zeppa di sangue, nudità e simili. Davvero, è rated-R e lo è davvero.

Anche prima della terza stagione, lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, ha detto che lo streamer non gli ha mai detto di no, né la piattaforma ha fatto cambiare a lui e ai suoi sceneggiatori il contenuto della serie.

“Prime Video non ha letteralmente mai detto di no”, afferma lo scrittore. “Ma detto questo, penso che gli sceneggiatori facciano un’incredibile quantità di autocontrollo, che ci crediate o no.”

Prime ha recentemente rilasciato i primi tre episodi della stagione, che includono alcuni dei momenti più brutali della storia dello show. Tuttavia, Kripke aggiunge che la stanza degli sceneggiatori ha discusso continuamente su dove risiede davvero il fulcro visivo della serie, e lo hanno attenuato a seconda dei casi.

In effetti, lo scrittore dice che c’è un senso di ansia nella stanza quando si destreggia col tono dello spettacolo, e i temi di cui si occupa per assicurarsi che nulla vada troppo oltre.

“Siamo davvero angosciati su dove sia il limite, perché non vogliamo mai attraversare il confine da oltraggioso a gratuito, o economico o scioccante per amore di essere scioccante”, aggiunge Kripke. “C’è un’incredibile quantità di ansia, di torcersi le mani, di indovinare e di ripensare a come dovrebbe essere, perché davvero penso che quello che abbiamo capito è che nessuno ci dirà davvero di no, quindi dobbiamo capire da noi stessi. Ho scoperto che puoi prendere dei momenti banali e radicarli nel personaggio, al punto in cui non puoi raccontare la storia del personaggio senza di esso.”

