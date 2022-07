The Boys 3: Eric Kripke parla della svolta nella settima puntata e di come non fu progettata dall’inizio

Lo showrunner di The Boys, Eric Kripke, afferma che la svolta di Soldier Boy dell’episodio 7 della terza stagione non ha sempre fatto parte del piano.

Basata sull’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys ha aggiunto un altro deplorevole super al suo elenco con il Soldier Boy di Jensen Ackles. A differenza delle sue controparti dei fumetti, che sono incompetenti e codarde, la creazione di Prime Video è l’epitome della mascolinità tossica.

L’episodio 7 della terza stagione, “Here Comes a Candle to Light You to Bed”, porta la serie ad un nuovo livello con l’ultima frase. Hughie, Butcher e Soldier Boys danno la caccia agli ex membri dei Rappresaglia che hanno tradito il finto Capitan America in Nicaragua nel 1984, questo li porta a Mindstorm, il quale (presumibilmente) dice a Soldier Boy che Stan Edgar voleva che se ne andasse perché lo scienziato della Vought Jonah Vogelbaum, stava già mostrando il potenziale di un nuovo superiore.

Negli ultimi momenti dell’episodio, Soldier Boy chiama Patriota e gli racconta come ha dato un campione del suo sperma a Vogelbaum, che ha mentito sullo scopo dell’esperimento, citando “qualche merda sulla genetica”. In breve, Patriota ha problemi con il papà in aggiunta ai suoi precedenti problemi con la mamma.

Alla fine è venuto fuori che Soldatino è il padre di Patriota, tuttavia, i creatori di The Boys si sono imbattuti in questa idea durante la stesura della terza stagione piuttosto che pianificarla fin dall’inizio.

In una recente intervista con Variety (via SR), Kripke ha detto che lui e il suo team di scrittori non avevano inizialmente intenzione di rivelare che Soldatino era il padre di Patriota nella terza stagione.

È stata una decisione creativa concepita tra le altre questioni paterne/familiari affrontate da Billy Butcher, Hughie e Latte Materno.

“C’è una [ragione] ovvia, ovvero che Soldatino era come Patriota prima Patriota. Quindi, c’è una certa logica sul fatto che sia il padre dell’attuale Patriota. Ma si trattava più di rallentare per un momento e prestare attenzione ai temi della stagione, mentre si evolvevano. E davvero, in tanti modi, questa stagione parla di padri e figli. Riguarda il modo in cui i padri possono trasmettere il loro trauma, generazionalmente, ai loro figli, in particolare questa mascolinità tossica. Ci sono questi temi nella serie che ora aleggiano, e non solo nelle storie padre-figlio. Parliamo anche di Hughie e suo padre, Butcher e suo padre, Butcher e suo figlio, Patriota e suo figlio. Non è stato qualcosa introdotto fin dall’inizio, ma visto che stavamo al tempo parlando della mitologia della stagione, qualcuno ha lanciato l’idea e ha detto: ‘Sarebbe pazzesco se…?’. Ed io ho approvato. Molti dei nostri personaggi principali hanno a che fare con problemi coi loro genitori, anche Latte Materno, quindi Patriotia doveva avere a che fare con suo padre.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...