The Boys 3: Eric Kripke su come la nuova stagione parlerà ancora di temi politici e sociali

Se guardate The Boys di Amazon, sapete che la serie coi supereroi dal taglio duro non le manda decisamente a dire.

Qualsiasi cosa è un potenziale bersaglio per gli autori dello show, dalle ignobili riscritture di Joss Whedon fatte per Justice League del 2017, ai commenti sul panorama politico divisivo degli Stati Uniti, all’affrontare i concept di mascolinità tossica e supremazia bianca.

I fan hanno abbracciato i The Boys proprio per questo motivo e, naturalmente, non hanno ancora intenzione di mollarla, specialmente quando si tratta di problemi sociali molto reali. Il creatore Eric Kripke ha accettato la sfida di adattare l’omonima serie di fumetti di Garth Ennis in tutta la sua gloria violenta, orientata agli adulti e spesso borderline.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Kripke ha spiegato cosa possono aspettarsi i fan per la terza stagione. Avviso spoiler: la politica e i problemi sociali rimangono ancora un argomento importante.

“Posso dire che abbiamo trascorso le prime due stagioni esplorando molte cose che stanno accadendo negli Stati Uniti, e nella terza stagione ci siamo interessati alla storia dell’universo della Vought, e al suo riflesso frammentato degli Stati Uniti. È come quando la gente dice che ci sono “i bei vecchi tempi” e che in qualche modo c’è una sorta di passato da cui dobbiamo prendere ispirazione, a cui dobbiamo tornare. I temi di cui parliamo nello show – razzismo, supremazia bianca, violenza e predazione sessuale – sono sempre stati presenti. Rendere di nuovo grande l’America per chi esattamente? Abbiamo questo personaggio Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles, che esiste dalla seconda guerra mondiale, e attraverso di lui siamo in grado di approfondire questioni disparate come la mascolinità tossica, il razzismo e alcune delle guerre che abbiamo attraversato. Siamo stati in grado di esplorare non solo il qui e ora, ma anche il passato, ed è eccitante.”

Ci sarà sempre una minoranza di fan online che respinge l’idea che l’intrattenimento possa essere di natura politica, specialmente quando si tratta di supereroi.

Con l’introduzione del Soldier Boy di Ackles nella prossima stagione insieme a queste citazioni, Kripke continua a dimostrare di comprendere la storia e le implicazioni di questo sottogenere, utilizzando questi personaggi selvaggiamente esagerati e superpotenti per riflettere sui nostri difetti intrinseci. Ci sono interi saggi da scrivere su come The Boys catturi i problemi dei supereroi che si presentano come celebrità, figure religiose e politici allo stesso tempo – e come la nostra attuale ossessione per i supereroi possa portare in luoghi oscuri.

Kripke parla anche di ìcome gli eventi attuali lo hanno motivato a incorporare determinati argomenti nello spettacolo:

“Sono stati i titoli dei giornali a ispirarlo. Abbiamo attinto da loro abbastanza ampiamente. Erano i primi giorni dell’amministrazione Trump. Una xenofobia davvero tossica stava iniziando a diffondersi. E poi c’era Charlottesville. Supremazia bianca e nazisti, mi spaventano a morte. Ed è folle il fatto che sia un’opinione controversa concepire i nazisti come cattivi. È fottutamente folle per me! Ho iniziato la produzione della seconda stagione con l’idea di raccontare una storia su un moderno movimento suprematista bianco.

I fumetti hanno uno Stormfront, ma è un uomo, ed è molto tedesco. È praticamente tutto ciò che vedi. Ma la supremazia bianca moderna è così insidiosa con i social media e il modo in cui attira le persone. Non sono tizi strani simili a Hitler, sono ragazze carine su YouTube che parlano di come siano pensatori indipendenti. Penso che sia davvero spaventoso. E ancora, sì, è uno spettacolo di supereroi, ma abbiamo uno spettacolo in cui possiamo effettivamente parlare di quella roba, quindi credo sia importante.”

