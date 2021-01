The Boys 3: Erik Kripke rivela che il sesto episodio si ispirerà a Herogasm

La serie Amazon, The Boys, fa ovviamente del suo meglio per onorare la natura esagerata del fumetto che l’ha ispirata. Indipendentemente da ciò, lo spettacolo tende a riprodurre le cose in modo un po’ più “sicuro”, passateci il termine, del suo materiale originale. Quindi potrebbe essere uno shock apprendere che uno degli sviluppi narrativi più audaci del fumetto abbia trovato il suo spazio nella terza stagione.

Lo showrunner Erik Kripke aveva già anticipato che il famigerato arco narrativo noto come “Herogasm” sarebbe arrivato nella nuova stagione. E da poco si è catapultato su Twitter per condividere il frontespizio del sesto episodio, con un semplice ma efficace: “Mi avete sfidato a realizzare questo episodio. Sfida accettata figli di p*****a“.

Potete dare un’occhiata al tweet di seguito:

The Boys: Herogasm era in realtà uno spinoff composto da sei numeri pubblicato separatamente rispetto alla serie madre e serviva a Garth Ennis e John McCrea per costruire i crossover annuali dei fumetti.

La storia inizia con Homelander che annuncia che lui e i suoi compagni “eroi” stanno lasciando la Terra per combattere una minaccia aliena. Ma all’insaputa del pubblico, i supes sono diretti a un resort su un isola dove si sta svolgendo l’evento che da il nome al titolo. Lì, prendono parte a un fine settimana dissoluto pieno di sesso e droghe, in cui i ragazzi devono infiltrarsi per trovare nuova sporcizia sulla Vought.

Ovviamente, la versione TV è destinata ad essere modificata rispetto alla versione originale, ma dovrebbe comunque essere divertente da vedere, soprattutto perché mette in luce quanto spago Amazon sta dando ai produttori dello show. Sembra anche che “Herogasm” segnerà il debutto nella serie della scrittrice Jessica Chou, che in precedenza ha lavorato a Wu Assassins per Netflix.

Herogasm non è l’unica cosa che i fan di The Boys devono aspettarsi nel momento in cui lo spettacolo tornerà. L’anno scorso, Kripke ha rivelato che la stagione 3 introdurrà anche i rivali dei Sette in Payback, un’altra squadra di supereroi. Nei fumetti, la squadra è guidata da Soldier Boy, che sarà interpretato da Jensen Ackles nello show televisivo.

La terza stagione di The Boys inizierà la produzione nel prossimo mese. Amazon Prime non ha ancora condiviso una data di uscita per i nuovi episodi.

